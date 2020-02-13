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Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310
В китайской провинции Хубэй, где медсестры станцевали для зараженных новым коронавирусом людей, число заболевших превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель.
Об этом сообщил в четверг комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, передает ТАСС.
По обновленным данным, официальный уровень смертности составил 2,7% вместо 3,2% днем ранее.
В среду утром региональные власти проинформировали о более 33,3 тыс. заболевших, 1068 жертвах и 2639 выздоровевших.
Как отмечается в распространенном комитетом заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, превысило 32,9 тыс. человек. На втором и третьем месте — Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило порядка 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.
Кроме того, в провинции насчитывается более 9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.
Также сообщается о том, что народно-освободительная армия Китая дополнительно направила в Ухань 2,6 тыс. военных медиков для борьбы с новым коронавирусом.
Первые 1,4 тыс. человек уже прибыли на место и приступают к работе. Всего за время распространения вируса армия послала в Ухань 4 тыс. докторов и медсестер.
Напомним, что вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах.
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