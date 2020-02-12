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Прямая линия

Как распознать заражение коронавирусом: отвечает врач

7:33 13 февраля 2020 287
Алла Мироненко
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Даже люди, далекие от медицины, с тревогой следят за новостями о коронавирусе, который распространяется по миру. Но в Украине сейчас своя опасность — эпидемия гриппа. Эпидемический порог превышен во всех регионах, зарегистрировано 26 смертных случаев. Кому грипп угрожает больше? Почему болеют и привитые люди? Чем отличается новый коронавирус от других ОРВИ? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

«На свежем воздухе носить защитную маску не нужно»

*— Здравствуйте, Алла Петровна. Звонит Ксения из Киева. Люблю путешествовать, мечтаю посетить Китай, хотя понятно, что поездка теперь откладывается. Откуда взялся этот коронавирус?

— Считается, что он перешел к человеку от животных. Но если смог измениться так, что преодолел межвидовой барьер, то способен и к дальнейшим мутациям. В этом большая опасность. Пока разработаны только тесты, позволяющие определять новый возбудитель. Но специфического противовирусного лечения, а тем более вакцины нет.

— Как отличить этот вирус от всех других, вызывающих ОРВИ?

Симптомы похожи: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание и одышка, вызванные вирусной пневмонией. Врач, к которому обращается пациент с подобными симптомами, должен обязательно расспросить больного, не был ли он в Китае, не общался ли с людьми, которые вернулись из этой страны, — установить эпидемиологическую связь. Если есть подозрение на заражение коронавирусом, то изолировать пациента, выявить тех, кто был с ним в контакте.

*— Ольга из города Харькова. Не один раз заказывала товары из Китая. Ожидаем очередную посылку. Насколько это безопасно?

Абсолютно. Хотя нет точных данных о том, как долго вирус сохраняется на поверхностях, мы ориентируемся на косвенные сведения, а они обнадеживающие. Этот вирус принадлежит к оболочечным, которые менее стойкие во внешней среде, чем, например, аденовирус. Вне организма у коронавируса быстро разрушается оболочка, поэтому ему нечем прикрепиться к клетке.

— А осмотра и измерения температуры у пассажиров, прибывших из Китая, достаточно, чтобы обнаружить инфекцию и предупредить ее распространение?

— Думаю, нет. Если инкубационный период достигает 14 дней, то контроль в аэропорту мало что дает. Можно выявить пассажиров, у которых повышена температура, но это бывает при гриппе и любой другой вирусной инфекции. А если температура поднимется спустя неделю после прилета? Карантина же нет! Правильно поступают в тех странах, где ставят на карантин даже океанские лайнеры, среди пассажиров которых обнаружены заболевшие атипичной пневмонией люди.

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*— Вас беспокоит Алексей из Запорожья. В Интернете появилась информация, что ученые из Гонконга изобрели вакцину против коронавируса. Как скоро она появится в Украине?

По наработанной технологии создать вакцину не так сложно. Но ее нужно испытать: сначала на животных, а затем на добровольцах, чтобы убедиться, что она эффективна, не вызывает нежелательных реакций. А если вирус будет меняться, то не факт, что вакцина, изготовленная год назад, надежно защитит.

Пока остается лечить заболевшего симптоматически и надеяться, что иммунитет справится с вирусом. Умирают в основном пожилые люди, у которых есть возрастные изменения. Китайские врачи утверждают, что хорошо помогает насыщение крови кислородом — оксигенация. Если легкие плохо работают, организм недополучает кислород — и страдают все ткани, обменные процессы ухудшаются.

Еще один перспективный метод лечения — взять у переболевших кровь и приготовить иммуноглобулин. Если другой человек заболеет, то введение иммуноглобулина обеспечит организм готовыми антителами против вируса.

— Защитит ли от заражения коронавирусом медицинская маска?

— Удивляюсь, когда вижу человека в маске на улице: от чего защищаться на свежем воздухе? Но врачам, работающим с инфекционными больными, нужны респираторы, которые имеют клапаны и позволяют свободно дышать. Например, те, что выпускали у нас для горняков, работающих в условиях запыленности, плотно прилегают и хорошо защищают органы дыхания. Сейчас нужны качественные маски — с эластичной мягкой прослойкой внутри, клапанами.

Как проявляется заражение коронавирусом

  • Высокая температура.
  • Кашель.
  • Затрудненное дыхание и одышка.
  • В легких возникают инфильтраты, указывающие на вирусную пневмонию.
  • Может быть бессимптомное течение заболевания.

«Гриппом болеют и привитые люди, но гораздо легче и без осложнений»

*— Прямая линия? Меня зовут Надежда, звоню из Полтавы. 44-летний сосед никогда не жаловался на здоровье, а попал с тяжелым воспалением легких в больницу. Оказалось, пневмонию вызвал вирус гриппа, с которым мужчина пытался справиться самостоятельно. Почему грипп закончился осложнением у человека без хронических заболеваний?

Предполагаю, что дело в бурной реакции иммунной системы. В пандемию 2009—2010 годов в Украине часто умирали люди трудоспособного возраста, у которых очень быстро развивалась вирусная пневмония. У этой возрастной группы (от 17 до 55 лет) высокий гормональный фон, вызывающий активную реакцию иммунитета. Из-за того, что многие компоненты иммунной системы устремлялись в легкие, они «захлебывались», и человек не мог нормально дышать.

Спасали такого больного, насыщая кровь кислородом. Снизить вирусную нагрузку поможет противовирусный специфический препарат, но он эффективнее, если применять его в самом начале заболевания. А тяжелому больному, который обратился к врачу за помощью на пятый-шестой день, помочь порой невозможно.

*— Беспокоит киевлянка Марина. Даже в столице врачи нередко лечат грипп по телефону, поэтому возникают осложнения. Можно их предупредить?

Каждый человек должен знать, принадлежит ли он к группе риска. Чаще осложнения гриппа возникают у людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, страдающих сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой. Также более уязвимы перед вирусом гриппа беременные женщины и дети до трех лет. Всем им желательно заблаговременно в октябре-ноябре сделать прививки.

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Если человек заболел, не надо лечиться самостоятельно, принимая жаропонижающие и средства для укрепления иммунитета. Лекарства, пусть даже по телефону, должен назначить врач. В случае, когда состояние ухудшается — не удается сбить температуру, возникла одышка, сильная слабость, — вызывайте скорую. Если доктор настаивает на госпитализации — не отказывайтесь.

Сегодня больницы Киева обеспечены специфическими препаратами против вируса гриппа. Не следует забывать, что ответственность за здоровье лежит на самом больном. Никто не позаботится о вас больше, чем вы сами. Если дело касается малыша или больного из группы риска, надо бить во все колокола, чтобы пострадавшего как можно быстрее осмотрел врач.

*— Это Вероника из Яготина Киевской области. Мой сын давно живет за границей и каждый год прививается от гриппа. Но в прошлом году и он, и его маленькая дочка спустя полтора месяца после вакцинации заболели. Тесты подтвердили, что это грипп А. Почему заболевают привитые люди?

Никто не может дать стопроцентной гарантии, что человек, сделавший прививку от гриппа, не заболеет. Но если даже это и случится, он перенесет грипп гораздо легче и главное — без осложнений.

Важно, чтобы состав вакцины совпадал с актуальными штаммами, циркулирующими в стране. К сожалению, так бывает далеко не всегда. В Украину пришел вирус А/Брисбен (H1N1) — потомок того самого печально известного «калифорнийского» вируса (от него зимой 2009—2010 годов умерло свыше 1100 человек). Этот штамм был в составе обеих вакцин — французской четырехкомпонентной и южнокорейской трехкомпонентной, а значит, у привитых выработался иммунитет.

Симптомы гриппа

  • Резкое начало: человек может назвать время появления первых симптомов, в частности лихорадки.
  • Высокая температура.
  • Боль в мышцах.
  • Ломота в суставах.
  • Сильная слабость.
  • Головная боль.
  • На второй-третий день могут присоединиться кашель, насморк.

«В метро или троллейбусе перчатки лучше не снимать»

*— «ФАКТЫ»? Юлия из города Бровары Киевской области, 57 лет. Из-за аутоиммунного заболевания щитовидной железы врач не рекомендовал мне делать прививку от гриппа. На ваш взгляд, почему?

Никто не знает, что спровоцировало появление аутоиммунного заболевания, при котором иммунитет начал разрушать ткани собственного органа. Врачи в таких случаях опасаются, что введение иммунобиологического препарата может вызывать обострение аутоиммунной патологии.

*— Елена из города Черкассы. Моему отцу, который заболел гриппом, врач на пятый день прослушала легкие, заподозрила воспаление и назначила антибиотики. Я всегда думала, что грипп вызывает вирусную пневмонию. Выходит, не всегда?

Вирусная пневмония может возникнуть уже на вторые сутки после начала гриппа. А чтобы развилось бактериальное осложнение, требуется пять — семь дней. Оно чаще возникает у пожилых людей, чья иммунная система не может справиться с инфекцией. Клетки слизистой слущиваются, и бактерии в этой питательной среде начинают размножаться. Слизь закупоривает бронхи — возникает воспалительный процесс. Чтобы справиться с ним, нужны антибиотики. Иногда врач, хорошо зная состояние и сопутствующие заболевания пожилого пациента, может назначить антибиотики в начале болезни. Это предупредит бактериальную пневмонию.

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*— Звонит Лариса из Одессы. У нас много школ закрыто на карантин. Это поможет справиться с эпидемией?

Своевременное введение карантина приблизительно на треть уменьшает распространенность заболеваемости. Карантин не дает детям иммунитета, просто эпидемический процесс растягивается во времени, снижается его острота.

— Как будет развиваться нынешняя эпидемия?

— Судя по опыту прошлых лет, после подъема заболеваемости гриппом А настанет очередь гриппа В. Необязательно, что он проявит себя так же масштабно, но, когда первая волна пойдет на спад, может оживиться. Обычно так и происходит: один штамм начинает эпидемию, а другой заканчивает. Но бывает и наоборот.

— Мягкая зима помогает распространению гриппа?

Погода влияет меньше, чем поведение людей. Если в школах окна закрыты наглухо, классы не проветривают, то дети будут болеть чаще. Там, где время от времени окна открывают, вирус распространяется меньше, особенно если на улице солнечно.

Грипп «гостит» и в южных странах. Например, как-то от вируса «Сидней», который осложнялся вторичной пневмонией, на Мадагаскаре погибло около двух тысяч больных: в больницах закончились антибиотики. В Египте случаи заболевания гриппом регистрируют круглый год.

*— Ирина из Львова. Как уменьшить риск заражения вирусом гриппа? Я, например, в транспорте не снимаю перчатки.

Разумно. Я тоже предпочитаю в метро или троллейбусе находиться в перчатках. Не только во время эпидемии, но и всегда, следует чаще мыть руки с мылом. Мы не замечаем, как машинально прикасаемся грязными руками к лицу.

Дома полезно очищать нос солевым раствором (готовым аптечным или сделанным самостоятельно): это поможет смыть вирус, задержавшийся в носовой полости благодаря слизи и ворсинкам. Детям нужно промывать нос после школы или если они посещали людные места — магазины, кинотеатры, развлекательные центры.

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— Муж, когда начинает заболевать, предпочитает сто граммов горячительного. Говорит, что ему помогает. А вы чем спасаетесь?

Каждый год я обязательно делаю прививку от гриппа. Прививается и моя семья. Кроме того, у специалистов, имеющих дело с вирусами, происходит то, что на медицинском языке называется проэпидемичевание: невосприимчивость к заражению обеспечивают клетки иммунной памяти.

Но если все-таки появляются признаки простуды, то брызгаю в нос спрей, повышающий защитные силы, завариваю большую чашку чая с лимоном, имбирем — и наутро все нормально: организм справляется самостоятельно.

Что поможет не заболеть гриппом

  • По возможности сделайте прививку.
  • Находитесь в транспорте в перчатках.
  • Не касайтесь рукой лица, а особенно глаз.
  • Придя домой, тщательно вымойте руки с мылом, промойте нос солевым раствором, прополощите горло.
  • На работе для дезинфекции рук пользуйтесь влажной салфеткой с антисептиком.
  • Чаще проветривайте помещение.
  • Регулярно делайте влажную уборку.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Богдан Биль рассказал, что делать, если насморк часто повторяется и плохо поддается лечению.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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