Как распознать заражение коронавирусом: отвечает врач

Прямая линия

Даже люди, далекие от медицины, с тревогой следят за новостями о коронавирусе, который распространяется по миру. Но в Украине сейчас своя опасность — эпидемия гриппа. Эпидемический порог превышен во всех регионах, зарегистрировано 26 смертных случаев. Кому грипп угрожает больше? Почему болеют и привитые люди? Чем отличается новый коронавирус от других ОРВИ? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

«На свежем воздухе носить защитную маску не нужно»

*— Здравствуйте, Алла Петровна. Звонит Ксения из Киева. Люблю путешествовать, мечтаю посетить Китай, хотя понятно, что поездка теперь откладывается. Откуда взялся этот коронавирус?

— Считается, что он перешел к человеку от животных. Но если смог измениться так, что преодолел межвидовой барьер, то способен и к дальнейшим мутациям. В этом большая опасность. Пока разработаны только тесты, позволяющие определять новый возбудитель. Но специфического противовирусного лечения, а тем более вакцины нет.

— Как отличить этот вирус от всех других, вызывающих ОРВИ?

— Симптомы похожи: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание и одышка, вызванные вирусной пневмонией. Врач, к которому обращается пациент с подобными симптомами, должен обязательно расспросить больного, не был ли он в Китае, не общался ли с людьми, которые вернулись из этой страны, — установить эпидемиологическую связь. Если есть подозрение на заражение коронавирусом, то изолировать пациента, выявить тех, кто был с ним в контакте.

*— Ольга из города Харькова. Не один раз заказывала товары из Китая. Ожидаем очередную посылку. Насколько это безопасно?

— Абсолютно. Хотя нет точных данных о том, как долго вирус сохраняется на поверхностях, мы ориентируемся на косвенные сведения, а они обнадеживающие. Этот вирус принадлежит к оболочечным, которые менее стойкие во внешней среде, чем, например, аденовирус. Вне организма у коронавируса быстро разрушается оболочка, поэтому ему нечем прикрепиться к клетке.

— А осмотра и измерения температуры у пассажиров, прибывших из Китая, достаточно, чтобы обнаружить инфекцию и предупредить ее распространение?

— Думаю, нет. Если инкубационный период достигает 14 дней, то контроль в аэропорту мало что дает. Можно выявить пассажиров, у которых повышена температура, но это бывает при гриппе и любой другой вирусной инфекции. А если температура поднимется спустя неделю после прилета? Карантина же нет! Правильно поступают в тех странах, где ставят на карантин даже океанские лайнеры, среди пассажиров которых обнаружены заболевшие атипичной пневмонией люди.

*— Вас беспокоит Алексей из Запорожья. В Интернете появилась информация, что ученые из Гонконга изобрели вакцину против коронавируса. Как скоро она появится в Украине?

— По наработанной технологии создать вакцину не так сложно. Но ее нужно испытать: сначала на животных, а затем на добровольцах, чтобы убедиться, что она эффективна, не вызывает нежелательных реакций. А если вирус будет меняться, то не факт, что вакцина, изготовленная год назад, надежно защитит.

Пока остается лечить заболевшего симптоматически и надеяться, что иммунитет справится с вирусом. Умирают в основном пожилые люди, у которых есть возрастные изменения. Китайские врачи утверждают, что хорошо помогает насыщение крови кислородом — оксигенация. Если легкие плохо работают, организм недополучает кислород — и страдают все ткани, обменные процессы ухудшаются.

Еще один перспективный метод лечения — взять у переболевших кровь и приготовить иммуноглобулин. Если другой человек заболеет, то введение иммуноглобулина обеспечит организм готовыми антителами против вируса.

— Защитит ли от заражения коронавирусом медицинская маска?

— Удивляюсь, когда вижу человека в маске на улице: от чего защищаться на свежем воздухе? Но врачам, работающим с инфекционными больными, нужны респираторы, которые имеют клапаны и позволяют свободно дышать. Например, те, что выпускали у нас для горняков, работающих в условиях запыленности, плотно прилегают и хорошо защищают органы дыхания. Сейчас нужны качественные маски — с эластичной мягкой прослойкой внутри, клапанами.

Как проявляется заражение коронавирусом Высокая температура.

Кашель.

Затрудненное дыхание и одышка.

В легких возникают инфильтраты, указывающие на вирусную пневмонию.

Может быть бессимптомное течение заболевания.

«Гриппом болеют и привитые люди, но гораздо легче и без осложнений»

*— Прямая линия? Меня зовут Надежда, звоню из Полтавы. 44-летний сосед никогда не жаловался на здоровье, а попал с тяжелым воспалением легких в больницу. Оказалось, пневмонию вызвал вирус гриппа, с которым мужчина пытался справиться самостоятельно. Почему грипп закончился осложнением у человека без хронических заболеваний?

— Предполагаю, что дело в бурной реакции иммунной системы. В пандемию 2009—2010 годов в Украине часто умирали люди трудоспособного возраста, у которых очень быстро развивалась вирусная пневмония. У этой возрастной группы (от 17 до 55 лет) высокий гормональный фон, вызывающий активную реакцию иммунитета. Из-за того, что многие компоненты иммунной системы устремлялись в легкие, они «захлебывались», и человек не мог нормально дышать.

Спасали такого больного, насыщая кровь кислородом. Снизить вирусную нагрузку поможет противовирусный специфический препарат, но он эффективнее, если применять его в самом начале заболевания. А тяжелому больному, который обратился к врачу за помощью на пятый-шестой день, помочь порой невозможно.

*— Беспокоит киевлянка Марина. Даже в столице врачи нередко лечат грипп по телефону, поэтому возникают осложнения. Можно их предупредить?

— Каждый человек должен знать, принадлежит ли он к группе риска. Чаще осложнения гриппа возникают у людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, страдающих сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой. Также более уязвимы перед вирусом гриппа беременные женщины и дети до трех лет. Всем им желательно заблаговременно в октябре-ноябре сделать прививки.

Если человек заболел, не надо лечиться самостоятельно, принимая жаропонижающие и средства для укрепления иммунитета. Лекарства, пусть даже по телефону, должен назначить врач. В случае, когда состояние ухудшается — не удается сбить температуру, возникла одышка, сильная слабость, — вызывайте скорую. Если доктор настаивает на госпитализации — не отказывайтесь.

Сегодня больницы Киева обеспечены специфическими препаратами против вируса гриппа. Не следует забывать, что ответственность за здоровье лежит на самом больном. Никто не позаботится о вас больше, чем вы сами. Если дело касается малыша или больного из группы риска, надо бить во все колокола, чтобы пострадавшего как можно быстрее осмотрел врач.

*— Это Вероника из Яготина Киевской области. Мой сын давно живет за границей и каждый год прививается от гриппа. Но в прошлом году и он, и его маленькая дочка спустя полтора месяца после вакцинации заболели. Тесты подтвердили, что это грипп А. Почему заболевают привитые люди?

— Никто не может дать стопроцентной гарантии, что человек, сделавший прививку от гриппа, не заболеет. Но если даже это и случится, он перенесет грипп гораздо легче и главное — без осложнений.

Важно, чтобы состав вакцины совпадал с актуальными штаммами, циркулирующими в стране. К сожалению, так бывает далеко не всегда. В Украину пришел вирус А/Брисбен (H1N1) — потомок того самого печально известного «калифорнийского» вируса (от него зимой 2009—2010 годов умерло свыше 1100 человек). Этот штамм был в составе обеих вакцин — французской четырехкомпонентной и южнокорейской трехкомпонентной, а значит, у привитых выработался иммунитет.

Симптомы гриппа Резкое начало: человек может назвать время появления первых симптомов, в частности лихорадки.

Высокая температура.

Боль в мышцах.

Ломота в суставах.

Сильная слабость.

Головная боль.

На второй-третий день могут присоединиться кашель, насморк.

«В метро или троллейбусе перчатки лучше не снимать»

*— «ФАКТЫ»? Юлия из города Бровары Киевской области, 57 лет. Из-за аутоиммунного заболевания щитовидной железы врач не рекомендовал мне делать прививку от гриппа. На ваш взгляд, почему?

— Никто не знает, что спровоцировало появление аутоиммунного заболевания, при котором иммунитет начал разрушать ткани собственного органа. Врачи в таких случаях опасаются, что введение иммунобиологического препарата может вызывать обострение аутоиммунной патологии.

*— Елена из города Черкассы. Моему отцу, который заболел гриппом, врач на пятый день прослушала легкие, заподозрила воспаление и назначила антибиотики. Я всегда думала, что грипп вызывает вирусную пневмонию. Выходит, не всегда?

— Вирусная пневмония может возникнуть уже на вторые сутки после начала гриппа. А чтобы развилось бактериальное осложнение, требуется пять — семь дней. Оно чаще возникает у пожилых людей, чья иммунная система не может справиться с инфекцией. Клетки слизистой слущиваются, и бактерии в этой питательной среде начинают размножаться. Слизь закупоривает бронхи — возникает воспалительный процесс. Чтобы справиться с ним, нужны антибиотики. Иногда врач, хорошо зная состояние и сопутствующие заболевания пожилого пациента, может назначить антибиотики в начале болезни. Это предупредит бактериальную пневмонию.

*— Звонит Лариса из Одессы. У нас много школ закрыто на карантин. Это поможет справиться с эпидемией?

— Своевременное введение карантина приблизительно на треть уменьшает распространенность заболеваемости. Карантин не дает детям иммунитета, просто эпидемический процесс растягивается во времени, снижается его острота.

— Как будет развиваться нынешняя эпидемия?

— Судя по опыту прошлых лет, после подъема заболеваемости гриппом А настанет очередь гриппа В. Необязательно, что он проявит себя так же масштабно, но, когда первая волна пойдет на спад, может оживиться. Обычно так и происходит: один штамм начинает эпидемию, а другой заканчивает. Но бывает и наоборот.

— Мягкая зима помогает распространению гриппа?

— Погода влияет меньше, чем поведение людей. Если в школах окна закрыты наглухо, классы не проветривают, то дети будут болеть чаще. Там, где время от времени окна открывают, вирус распространяется меньше, особенно если на улице солнечно.

Грипп «гостит» и в южных странах. Например, как-то от вируса «Сидней», который осложнялся вторичной пневмонией, на Мадагаскаре погибло около двух тысяч больных: в больницах закончились антибиотики. В Египте случаи заболевания гриппом регистрируют круглый год.

*— Ирина из Львова. Как уменьшить риск заражения вирусом гриппа? Я, например, в транспорте не снимаю перчатки.

— Разумно. Я тоже предпочитаю в метро или троллейбусе находиться в перчатках. Не только во время эпидемии, но и всегда, следует чаще мыть руки с мылом. Мы не замечаем, как машинально прикасаемся грязными руками к лицу.

Дома полезно очищать нос солевым раствором (готовым аптечным или сделанным самостоятельно): это поможет смыть вирус, задержавшийся в носовой полости благодаря слизи и ворсинкам. Детям нужно промывать нос после школы или если они посещали людные места — магазины, кинотеатры, развлекательные центры.

— Муж, когда начинает заболевать, предпочитает сто граммов горячительного. Говорит, что ему помогает. А вы чем спасаетесь?

— Каждый год я обязательно делаю прививку от гриппа. Прививается и моя семья. Кроме того, у специалистов, имеющих дело с вирусами, происходит то, что на медицинском языке называется проэпидемичевание: невосприимчивость к заражению обеспечивают клетки иммунной памяти.

Но если все-таки появляются признаки простуды, то брызгаю в нос спрей, повышающий защитные силы, завариваю большую чашку чая с лимоном, имбирем — и наутро все нормально: организм справляется самостоятельно.

Что поможет не заболеть гриппом По возможности сделайте прививку.

Находитесь в транспорте в перчатках.

Не касайтесь рукой лица, а особенно глаз.

Придя домой, тщательно вымойте руки с мылом, промойте нос солевым раствором, прополощите горло.

На работе для дезинфекции рук пользуйтесь влажной салфеткой с антисептиком.

Чаще проветривайте помещение.

Регулярно делайте влажную уборку.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Богдан Биль рассказал, что делать, если насморк часто повторяется и плохо поддается лечению.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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