Украина

Уже рассказывает о преступлениях: на Донбассе поймали российского наемника (фото)

На Донбассе вблизи линии разграничения задержали мужчину из состава российско-оккупационных войск. Ранее известный журналист назвал неожиданную причину войны РФ против Украины.

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что Владислава Ста. енко, 11.04.1995 г. р ., задержали бойцы одной из мотопехотных бригад ОТГ «Север» — он пребывал в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. При себе имел сумку с личными вещами и адресную справку.

Наемник служил наводчиком-оператором в первом армейском корпусе российско-оккупационных войск. Сейчас он дает показания о многочисленных преступлениях, которые совершили оккупанты на Донбассе.

Ранее сообщалось, что возле линии разграничения бойцы ВСУ взяли в план разведчика боевиков «ДНР». Он входил в состав ДРГ, но при вылазке подорвался на своем же минном поле и был брошен другими членами группы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter