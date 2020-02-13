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Украина

Уже рассказывает о преступлениях: на Донбассе поймали российского наемника (фото)

12:40 13 февраля 2020 71
Донбасс
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе вблизи линии разграничения задержали мужчину из состава российско-оккупационных войск. Ранее известный журналист назвал неожиданную причину войны РФ против Украины.

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что Владислава Ста. енко, 11.04.1995 г. р., задержали бойцы одной из мотопехотных бригад ОТГ «Север» — он пребывал в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. При себе имел сумку с личными вещами и адресную справку.

Наемник служил наводчиком-оператором в первом армейском корпусе российско-оккупационных войск. Сейчас он дает показания о многочисленных преступлениях, которые совершили оккупанты на Донбассе.

Ранее сообщалось, что возле линии разграничения бойцы ВСУ взяли в план разведчика боевиков «ДНР». Он входил в состав ДРГ, но при вылазке подорвался на своем же минном поле и был брошен другими членами группы.

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