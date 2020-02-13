Украина

«Дамбу нужно разрушить»: Поклонская отличилась нелепым обращением к Зеленскому

Одиозная Наталья Поклонская обратилась в президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу подачи воды в Крым. Депутат Госдумы РФ, в прошлом прокурор оккупированного Россией Крыма, в ультимативном ключе изложила свои «требования» в Facebook.

«Сейчас могут произойти подвижки в устранении водной блокады Крыма — ищут варианты и способы договориться», — утверждает Поклонская.

Она считает, что из-за дамбы, которая перекрывает поставки воды в Крым, были затоплены украинские села, а также происходит загрязнение акваторий Черного и Азовского морей.

«Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Покажите, что вы президент для людей, а не для орков и троллей из «СС-2.0», — такими словами завершает послание Поклонская.

Нелепое обращение вызвало многочисленные насмешки в сети. Большинство комментариев поста носит откровенно язвительный характер.

Как сообщалось ранее, Поклонская заявила, что хочет стать послом РФ в Украине.

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