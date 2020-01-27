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Поклонская вдруг захотела быть послом России в Украине: сеть взорвалась комментариями
Бывшая «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская в очередной раз заявила о желании приехать в Киев в качестве российского посла.
В этот раз Поклонская заявила об этом, поздравляя в соцсетях с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского, которому 25 января исполнилось 42 года. «А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», — написала Поклонская, заявив, что хочет «изменить» Украину и восстановить «дружественные отношения» с Россией.
Под постом «миротворца» Поклонской интернет-пользователи оставили массу комментариев, в том числе, напоминая, что в Украине ее ждут не как дипломата, а как фигуранта уголовного производства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сторонница «русского мира» Поклонская неожиданно вспомнила, что она украинка и выложила в соцсети фото в вышиванке.
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