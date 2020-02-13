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Общество и люди

День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

0:33 14 февраля 2020 84
День святого Валентина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Говорить о своей любви дорогому человеку желательно всегда, но День святого Валентина — это праздник, когда просто нельзя молчать. Отправьте своей половинке валентинку, напишите самые нежные слова.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и валентинок, которые понравятся вашим любимым.

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Валентинка

В День святого Валентина
Пожелания просты:
Пусть исполнятся отныне
О любви все-все мечты.

***
Поздравляю с Днем влюбленных!
Обожаю и люблю.
И сердечко-валентинку
От души тебе дарю.

Валентинка

***
С неба стая валентинок
Разлетелась по домам.
В День святого Валентина
Я любви желаю вам.

***
В День святого Валентина
Пожелаю быть любимым,
И здоровым, и счастливым,
Добрым, умным и красивым.

Валентинка

***
В праздник верности, любви
Поздравления прими.
Мира тебе и тепла,
Счастья, нежности, добра.

***
Вот летают валентинки,
Ищут в мире половинки,
А тебе сейчас желаю
Океан любви без края.

Валентинка
***
С Днем влюбленных поздравляю.
Ну и что, что я жена?
До сих пор в тебя я нежно,
Как и прежде, влюблена.

Обнимаю, и целую,
И за всю благодарю.
С Днем святого Валентина!
Милый, я тебя люблю!

Валентинка
***
С Днем святого Валентина,
С днем любви тебя, родной.
Я ценю тебя, любимый,
Рада быть твоей женой!

Рада, что у нас есть дети,
Полной чашей стал наш дом.
Каждый день на белом свете
Будь со мною счастлив в нём!

Валентинка
***
Я влюблен в тебя, как раньше,
Милая моя жена.
С Днем святого Валентина!
Знай, ты у меня одна.

Моя зайка и красотка,
Сладкий персик, котик мой,
Я хочу тебе признаться:
Мне так хорошо с тобой!

Валентинка
***
Я жене на День влюбленных
Валентинку подарю,
В сотый раз тебе признаюсь,
Что одну тебя люблю.

Не устану в своей жизни
Я судьбу благодарить,
Что она тебя в подарок
Мне сумела подарить.

В День святого Валентина
Сердце я тебе отдам,
Чтоб всю жизнь любовь и радость
Мы делили пополам.

Валентинка
***
Мой нежный ангел, моя любимая,
С Днем Всех Влюбленных тебя поздравляю!
Моя чудесная, неповторимая,
Мой личный, маленький кусочек рая!

Такой, как ты, больше нет на всем свете,
Ведь лишь с тобою я счастье обрел!
И образ твой так прекрасен и светел…
Как счастлив я, что нас Амур свел!

Валентинка

***
В Валентина день святой,
Я хочу тебе, родной,
О любви своей сказать,
Трудно без тебя дышать!

Силой ты неодолимой,
Притянул к себе, любимый,
Мысли только о тебе,
Ты один в моей судьбе!

Валентинка

Напомним, ранее ПЦУ развенчала мифы о покровителе влюбленных.

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