День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

Общество и люди

Говорить о своей любви дорогому человеку желательно всегда, но День святого Валентина — это праздник, когда просто нельзя молчать. Отправьте своей половинке валентинку, напишите самые нежные слова.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и валентинок, которые понравятся вашим любимым.

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В День святого Валентина

Пожелания просты:

Пусть исполнятся отныне

О любви все-все мечты.

***

Поздравляю с Днем влюбленных!

Обожаю и люблю.

И сердечко-валентинку

От души тебе дарю.

***

С неба стая валентинок

Разлетелась по домам.

В День святого Валентина

Я любви желаю вам.

***

В День святого Валентина

Пожелаю быть любимым,

И здоровым, и счастливым,

Добрым, умным и красивым.

***

В праздник верности, любви

Поздравления прими.

Мира тебе и тепла,

Счастья, нежности, добра.

***

Вот летают валентинки,

Ищут в мире половинки,

А тебе сейчас желаю

Океан любви без края.



***

С Днем влюбленных поздравляю.

Ну и что, что я жена?

До сих пор в тебя я нежно,

Как и прежде, влюблена.

Обнимаю, и целую,

И за всю благодарю.

С Днем святого Валентина!

Милый, я тебя люблю!



***

С Днем святого Валентина,

С днем любви тебя, родной.

Я ценю тебя, любимый,

Рада быть твоей женой!

Рада, что у нас есть дети,

Полной чашей стал наш дом.

Каждый день на белом свете

Будь со мною счастлив в нём!



***

Я влюблен в тебя, как раньше,

Милая моя жена.

С Днем святого Валентина!

Знай, ты у меня одна.

Моя зайка и красотка,

Сладкий персик, котик мой,

Я хочу тебе признаться:

Мне так хорошо с тобой!



***

Я жене на День влюбленных

Валентинку подарю,

В сотый раз тебе признаюсь,

Что одну тебя люблю.

Не устану в своей жизни

Я судьбу благодарить,

Что она тебя в подарок

Мне сумела подарить.

В День святого Валентина

Сердце я тебе отдам,

Чтоб всю жизнь любовь и радость

Мы делили пополам.



***

Мой нежный ангел, моя любимая,

С Днем Всех Влюбленных тебя поздравляю!

Моя чудесная, неповторимая,

Мой личный, маленький кусочек рая!

Такой, как ты, больше нет на всем свете,

Ведь лишь с тобою я счастье обрел!

И образ твой так прекрасен и светел…

Как счастлив я, что нас Амур свел!

***

В Валентина день святой,

Я хочу тебе, родной,

О любви своей сказать,

Трудно без тебя дышать!

Силой ты неодолимой,

Притянул к себе, любимый,

Мысли только о тебе,

Ты один в моей судьбе!

Напомним, ранее ПЦУ развенчала мифы о покровителе влюбленных.

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