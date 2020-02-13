«Отличный палач»: жене принца Чарльза Камилле сделали неожиданный комплимент (фото)

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Принц Уэльский Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла, которые 11 февраля вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон побывали в военно-медицинском реабилитационном центре Стэнфорд-Холл, посетили знаменитый лондонский Тауэр. Визит наследника престола и его супруги был приурочен к 535-летней годовщине создания церемониальной стражи, которая охраняет знаменитую крепость и по сей день.

Сегодня в обязанности стражников, которых также называют бифитерами («мясоедами»), входит не только охрана королевских сокровищ, но и проведение экскурсий для многочисленных посетителей. В торжественных случаях они облачаются в роскошные костюмы времен династии Тюдоров: алые камзолы, отделанные золотом и увенчанные белыми плоеными воротниками. Именно в эту униформу они облачились, встречая высоких гостей.

Принцу Чарльзу и Камилле, которая была в бордово-розовом пальто от Anna Valentine, устроили спецтур по Тауэру, который в течение многих лет использовался в качестве тюрьмы для высокопоставленных особ. Среди прочего они посетили камеру, в которой содержался Томас Мор — лорд-канцлер Англии, который был казнен по приказу короля Генриха VIII по обвинению в измене.

Старшего сына королевы Елизаветы также ожидал трогательный момент. Им с Камиллой показали корону, в которой принц в 1969 году проходил церемонию инвеституры — официального признания его наследником престола. Его Высочество объяснил жене, что на короне в качестве одного из символов изображено созвездие его знака зодиака — Скорпион. Чарльз, как известно, родился 14 ноября.

Как пишет издание Daily Express, супругам также подали красиво оформленный торт. Камилле предложили его разрезать. А когда 72-летняя герцогиня взялась за нож и погрузила его в торт, ей сделали шутливый комплимент: «Из вас получился бы отличный палач».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон посетила ферму, покормила ягненка из бутылочки и взяла в руки змею.

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