Нардепов больше, чем доноров: появилась любопытная информация о финансировании партии Зеленского

Украина

За год, с сентября 2018 года до сентября 2019 года президентская партия «Слуга народа» собрала 226 миллионов гривен взносов, а еще 200 миллионов поступили на избирательные счета Владимира Зеленского и мажоритарщиков. Ранее сообщалось, что за первый квартал прошлого года «Слуга народа» собрала 28,8 миллиона гривен взносов.

При этом, как выяснили в «ЧЕСНО», у «Слуги народа» меньше доноров, чем народных депутатов в парламентской фракции — деньги за обозначенный период партии перечислили 94 человека.

Журналисты выяснили, что большинство доноров партии мужчины (76%), которые могут позволить себе перечислить на нужды политсилы от 20 тысяч гривен. Впрочем, в основном, пожертвования составляли 100 тысяч гривен и больше. «Некоторых доноров нет в госреестрах, у них нет бизнеса, поэтому есть сомнения относительно реального происхождения этих средств», — говорится в аналитическом материале.

Отмечается, что взносы делали и юридические лица — 34 фирмы из 44 компаний перевели от 3 миллионов. Также сообщается, что первым официальным донором стал основатель адвокатского бюро, а ныне народный депутат Украины Александр Качура, который перечислил партии 4,6 тысяч гривен в августе 2018 года, а в апреле 2019 года — 1,2 миллиона гривен.

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