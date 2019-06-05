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- 15:03 Минимум 20 тысяч: вскрылись интересные детали о финансировании "Слуги народа"
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Минимум 20 тысяч: вскрылись интересные детали о финансировании "Слуги народа"
За первый квартал 2019 года президентская партия «Слуга народа», которую возглавил советник Владимира Зеленского на выборах Дмитрий Разумков, собрала 28,8 миллионов гривен взносов, минимальный из которых составлял 20 тысяч гривен, а максимальный — превышал 1,6 миллиона гривен.
Сумму взносов подсчитали в «Честно», составив график поступлений на основе финансовой отчетности политсилы. Сообщается, что физические лица перечислили партии Зеленского 26,8 миллиона гривен, а еще два миллиона — юридические лица. Среди взносов — 2 миллиона гривен от благотворительной компании, офис которой «Честно» так и не смогли обнаружить.
Также сообщается, что крупные суммы партии «Слуга народа» перечисляли предприниматели, связанные с аграрным бизнесом из Ивано-Франковской области и транспортным из Одесской области. «Два миллиона гривен партии передала общественная организация „Лига волонтеров“, зарегистрированная в Минюсте в декабре 2018 года. Ее сайт найти не удалось. Во время телефонного разговора представитель „Лиги волонтеров“ отказалась давать комментарии Движения ЧЕСТНО и попросила прислать письменный запрос», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее партией «Слуга народа» руководил Иван Баканов, которого Владимир Зеленский своим указом назначил на должность первого заместителя председателя СБУ.
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