Здоровье и медицина

Грипп не отступает: в Киеве по карантину в школах первенство держат четыре района

В Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. В большинстве регионов (кроме Киева и Харьковской области) эпидпорог превышен. За прошлую неделю заболели 283 656 человек (и зафиксировано восемь летальных случаев от осложнений). В Киеве из-за большого числа отсутствующих учеников школы продолжают закрывать на карантин. В четверг, 13 февраля, из 430 коммунальных учебных заведений карантин объявлен уже в 298 школах: полностью закрыты 256, частично — 42 (вчера их было 259 и 38).

Как сообщили «ФАКТАМ» в столичном департаменте образования и науки, сегодня отправили на вынужденные каникулы 203 723 школьников в 7 244 классах. Педагоги поддерживают контакт с учениками, проводя дистанционное обучение.

Больше всего заболевших школьников в Деснянском (99 процентов), Оболонском (92), Шевченковском и Дарницком (91) районах. Средний показатель по городу составляет 69 процентов.

В школах временно отменены массовые мероприятия, ежедневно мониторят ситуацию с посещением учеников. Педагогам и родителям рекомендовано при появлении признаков заболевания тут же обращаться за медпомощью.

По данным столичного департамента здравоохранения, общий показатель заболеваемости увеличился на 10,5 процента, хотя эпидпорог не превышен. Среди школьников показатель заболеваемости вырос на 15,7 процента.

Как утверждают специалисты, сейчас людей атакует один из самых распространённых штаммов сезонного гриппа — А (Н1)pdm09, тот самый вирус свиного гриппа, который в 2009 году распространился из Мексики и вызвал эпидемию. Этот грипп агрессивен и непредсказуем — он может в любой момент вызвать тяжелые осложнения, в частности вирусные пневмонии, приводящие к смерти. Особенно внимательными нужно быть тем, кто относится к группам риска, а это дети, пожилые люди, беременные, а также лица с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. ВООЗ вакцинацию считает наиболее эффективной профилактикой гриппа. Украинцы часто называют грипп простудой или ОРВИ, а относятся к нему легкомысленно. Медики повторяют: не заниматься самолечением гриппа, а немедленно обращаться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений. Вирус передается воздушно-капельным путем, а его инкубационный период составляет 1−4 дня. В профилактических целях маска и личная гигиена помогают. ВООЗ рекомендует одно из средств индивидуальной защиты при гриппе — «своевременную самоизоляцию».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что закрываются на карантин школы Львова, многих других городов. Так, на неделю ушли на карантин школьники Чернигова.

«ФАКТЫ» писали также, где в Киеве можно сделать прививку от гриппа.

Сообщалось и том, что в Украину доставили тест-системы для диагностики опасного китайского коронавируса. По данным ВООЗ, с начала эпидемии заразились опасным вирусом более 60 тысяч человек, а общее число смертей превысило 1300. Эксперты предполагают, что эпидемия коронавируса скоро пойдет на спад.

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