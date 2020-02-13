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Украина

Кабмин определился с главой Сумской ОГА: кто такой Дмитрий Живицкий

15:43 13 февраля 2020 71
Дмитрий Живицкий
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство утвердило Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации. Ранее стал известен новый глава Львовской области. Информацию о своем назначении Живицкий подтвердил Укринформу.

«Кабмин утвердил, в эту среду… продолжается спецпроверка. Далее, надеюсь, будет указ», — заявил Живицкий.

«Данкор онлайн» сообщает, что Дмитрий Алексеевич Живицкий родился в 1982 в Сумах. В 2004 году закончил Сумской государственный университет по специальности «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов». Трудился рабочим картонажного цеха ООО «Сумчанка», затем на инженерных и руководящих должностях на предприятиях Сум. Занимался предпринимательством, был консультантом патронатной службы главы Сумской ОГА. Также работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

С сентября 2019 года Дмитрий Живицкий — первый заместитель министра развития общин и территорий Украины.

Как сообщают Sumy. Today, за 2019 год чиновник задекларировал 584 700 гривен зарплаты в Сумской ОГА и 252,3 тысячи — в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил главу Черниговской ОГА.

Фото: Sumy. Today

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