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Кабмин определился с главой Сумской ОГА: кто такой Дмитрий Живицкий
Правительство утвердило Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации. Ранее стал известен новый глава Львовской области. Информацию о своем назначении Живицкий подтвердил Укринформу.
«Кабмин утвердил, в эту среду… продолжается спецпроверка. Далее, надеюсь, будет указ», — заявил Живицкий.
«Данкор онлайн» сообщает, что Дмитрий Алексеевич Живицкий родился в 1982 в Сумах. В 2004 году закончил Сумской государственный университет по специальности «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов». Трудился рабочим картонажного цеха ООО «Сумчанка», затем на инженерных и руководящих должностях на предприятиях Сум. Занимался предпринимательством, был консультантом патронатной службы главы Сумской ОГА. Также работал руководителем аппарата Сумской ОГА.
С сентября 2019 года Дмитрий Живицкий — первый заместитель министра развития общин и территорий Украины.
Как сообщают Sumy. Today, за 2019 год чиновник задекларировал 584 700 гривен зарплаты в Сумской ОГА и 252,3 тысячи — в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский представил главу Черниговской ОГА.
Фото: Sumy. Today
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!