Украина

За обвиненного в коррупции главу Черновицкой ОГА назначили 10-миллионный залог

Высший антикоррупционный суд определил размер залога для председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Сумма составила 10 млн 5 тыс. 520 грн. Ранее для чиновника из Кабмина назначили залог всего в миллион грн.

Как сообщает УНН, Мунтян, который подозревается в получении 180 тысяч долларов взятки, обязан являться по каждому требованию к следователю, прокурору и в суд. Также ему запрещено отлучаться из Черновцов. Для контроля необходимо носить электронный браслет.

Срок ограничения составит два месяца.

При этом САП просила суд взять главу Ивана Мунтяна под стражу с альтернативой в виде залога размером более 15 млн грн.

Ранее сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро открыло в отношении Ивана Мунтяна, главы Черновицкого областного совета, дело о взятке за аренду санатория.

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