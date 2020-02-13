24.35 / 24.56 26.45 / 26.81
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Захват кораблей возле Крыма: Украина заявила в ОБСЕ, что катер "Бердянск" обстреляли с вертолета

16:54 13 февраля 2020 259
Катер «Бердянск»
Инф. «ФАКТОВ»

Баллистическая экспертиза показала, что малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) «Бердянск», который вместе с двумя другими кораблями ВМС Россия захватила осенью 2018 года, был обстрелян бронебойным снарядом из вооружения российского вертолета Ка-52.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре 2019 года в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере „Бердянск“ возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России», — отметил он и добавил, что это является очередным свидетельством агрессивного характера нападения России на украинские корабли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» отправят на ремонт, а в начале лета этого года они уже выйдут в море.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Адель

Сбросившую 45 килограммов Адель засняли в спортивном костюме на улице (фото)

Таня Макдонелл

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер