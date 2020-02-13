Украина

Захват кораблей возле Крыма: Украина заявила в ОБСЕ, что катер "Бердянск" обстреляли с вертолета

Баллистическая экспертиза показала, что малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) «Бердянск», который вместе с двумя другими кораблями ВМС Россия захватила осенью 2018 года, был обстрелян бронебойным снарядом из вооружения российского вертолета Ка-52.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре 2019 года в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере „Бердянск“ возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России», — отметил он и добавил, что это является очередным свидетельством агрессивного характера нападения России на украинские корабли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» отправят на ремонт, а в начале лета этого года они уже выйдут в море.

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