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Стало известно о судьбе возвращенных Россией украинских кораблей
Украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые осенью 2018 года были захвачены Россией у берегов аннексированного Крыма, но позже возвращены Украине в жутком состоянии, вернутся в строй в начале лета 2020 года.
Как сообщает «Радио Свобода», об этом сообщил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Вронченко. По его словам, документы о ремонте кораблей уже оформлены. «Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу „Бердянска“. Россияне даже не убрали осколки снарядов», — отметил он и добавил, что ожидается приезд адвокатов, которые представляют нашу страну в международных судах.
«Катера и буксир „Яны Капу“ еще раз осмотрят, а в конце следующей недели они пойдут на плановый ремонт», — сообщил Игорь Воронченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, который показал, какое оборудование россияне сняли с украинских катеров и буксира перед их возвращением Украине.
Также в сеть выложили фото, сделанные на одном из кораблей после возвращения из плена.
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