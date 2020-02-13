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В Украине успешно испытали новые снаряды с необычной взрывчаткой (видео)
В Украине провели успешные испытания новой продукции ВПК — выстрела для самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация». Напомним, Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием.
По информации компании «Украинская бронетехника» и ее дочернего предприятия «Рубин-2017», испытания проходили 6 февраля на военном полигоне ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» в Павлограде (Днепропетровская область).
Отмечается, что особенностью нового осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм является гильза, подлежащая ремонту и повторному использованию до шести раз, а основным отличием — малочувствительное взрывчатое вещество «БАС».
«Использование новой взрывчатки значительно снижает риски группового подрыва снарядов в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на арсеналах и артиллерийских позициях», — отмечает пресс-служба предприятия, публикуя видео.
По ее информации, на данном этапе испытаний использовался снаряд в инертном исполнении, а после этого начинается подготовка к предварительным испытаниям по программе Центрального научно-исследовательского института Вооруженных Сил Украины.
Напомним, в конце 2019 года в Днепропетровской области прошли испытания самоходной артиллерийской установки «Богдана» калибра 155 мм — первой украинской системы вооружения стандарта НАТО.
Кроме того, Шосткинский казенный завод «Импульс» (входит в состав концерна «Укрборонпром») открыл линию производства средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения (взрывателей).
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