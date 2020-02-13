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Политика

В Украине заговорили о преемниках Зеленского: чьи имена называют

18:34 13 февраля 2020 305
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

На фоне слухов об усталости президента Зеленского и падения его рейтинга, в околополитических кругах заговорили о возможном сценарии с преемником нынешнего главы государства.

В частности, эксперт Democracy house Анатолий Октисюк в своем Facebook пишет, что на данный момент обсуждается две возможные кандидатуры «сменщика» Зеленского — действующего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и новоназначенного главы Офиса президента Андрея Ермака.

Сам эксперт «ставит» на Ермака, получившего хороший шанс продемонстрировать свою эффективность на институциональном уровне в Офисе президента. Если Ермак будет успешным, пойдет на главу правительства осенью, считает Октисюк.

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Если это произойдет, он вполне может стать «сменщиком» Зеленского, «получив буллу на право пользоваться поддержкой президента на выборах».

Единственное «но» — никто не может дать гарантии, что за Ермака будут голосовать. «Украина не Россия. У нас так не работает, как в Кремле. Но Зеленский думает, видать иначе», — отмечает эксперт.

Шансы Дмитрия Разумкова стать преемником Зеленского ниже — пока что он не смог «прыгнуть» и в целом демонстрирует очень осторожную политику. А это может свидетельствовать о том, что у него нет политической агрессии и рвения к борьбе.

«Я думаю, что Разумкова осенью или весной 2021 „скушают“. Он единственный вне клана Квартала», — прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее известный политолог Олег Саакян в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что если общество в Украине, что называется, «пойдет в разнос», президент Зеленский рискует уйти с поста, не добыв до конца свою каденцию.

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