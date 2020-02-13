В Украине заговорили о преемниках Зеленского: чьи имена называют

Политика

На фоне слухов об усталости президента Зеленского и падения его рейтинга, в околополитических кругах заговорили о возможном сценарии с преемником нынешнего главы государства.

В частности, эксперт Democracy house Анатолий Октисюк в своем Facebook пишет, что на данный момент обсуждается две возможные кандидатуры «сменщика» Зеленского — действующего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и новоназначенного главы Офиса президента Андрея Ермака.

Сам эксперт «ставит» на Ермака, получившего хороший шанс продемонстрировать свою эффективность на институциональном уровне в Офисе президента. Если Ермак будет успешным, пойдет на главу правительства осенью, считает Октисюк.

Если это произойдет, он вполне может стать «сменщиком» Зеленского, «получив буллу на право пользоваться поддержкой президента на выборах».

Единственное «но» — никто не может дать гарантии, что за Ермака будут голосовать. «Украина не Россия. У нас так не работает, как в Кремле. Но Зеленский думает, видать иначе», — отмечает эксперт.

Шансы Дмитрия Разумкова стать преемником Зеленского ниже — пока что он не смог «прыгнуть» и в целом демонстрирует очень осторожную политику. А это может свидетельствовать о том, что у него нет политической агрессии и рвения к борьбе.

«Я думаю, что Разумкова осенью или весной 2021 „скушают“. Он единственный вне клана Квартала», — прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее известный политолог Олег Саакян в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что если общество в Украине, что называется, «пойдет в разнос», президент Зеленский рискует уйти с поста, не добыв до конца свою каденцию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter