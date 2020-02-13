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Закатали асфальт прямо в лед: сеть впечатлил «наноремонт» автотрассы в Херсонской области (видео)
На Херсонщине дорожники удивили очень странной «технологией», которую применили при ремонте трассы Новотроицкое — Геническ. Ранее «Укравтодор» запланировал строительство под Киевом трех новых развязок.
Как сообщает 24 канал. На трассе под Херсоном дорожники закатали асфальт прямо в лед — работы проводились при минусовой температуре воздуха.
Один из водителей, ехавших по трассе, снял видео «наноремонта» и опубликовал ролик в YouTube.
На записи запечатлено, как ремонтники выгребают из дорожных ям воду и куски льда, после чего закатывают в них асфальт. Все это происходит при минусовой температуре.
«Вот как у нас стелят асфальт. Отлично. Лед выбрали, забросали. Нанотехнологии. И вон дальше стелят», — говорит автор видео.
Сеть отреагировала:
Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Украине теперь можно отследить по интерактивной карте.
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