Украина

Закатали асфальт прямо в лед: сеть впечатлил «наноремонт» автотрассы в Херсонской области (видео)

На Херсонщине дорожники удивили очень странной «технологией», которую применили при ремонте трассы Новотроицкое — Геническ. Ранее «Укравтодор» запланировал строительство под Киевом трех новых развязок.

Как сообщает 24 канал. На трассе под Херсоном дорожники закатали асфальт прямо в лед — работы проводились при минусовой температуре воздуха.

Один из водителей, ехавших по трассе, снял видео «наноремонта» и опубликовал ролик в YouTube.

На записи запечатлено, как ремонтники выгребают из дорожных ям воду и куски льда, после чего закатывают в них асфальт. Все это происходит при минусовой температуре.

«Вот как у нас стелят асфальт. Отлично. Лед выбрали, забросали. Нанотехнологии. И вон дальше стелят», — говорит автор видео.

Сеть отреагировала:



Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Украине теперь можно отследить по интерактивной карте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter