Здоровье и медицина

В День святого Валентина в Киеве проведут «кровавую» акцию для влюбленных

14 февраля, в День святого Валентина, столичный департамент здравоохранения совместно с Киевским городским центром крови (КГЦК) предлагает киевлянам присоединиться к акции «Подари „валентинку“ — своей крови капельку. Спаси жизнь!». Для пар, которые примут участие в акции, романтический праздник станет поводом не только поздравить друг друга, но и сделать доброе дело для незнакомых людей, нуждающихся в помощи.

— Когда мы влюблены, хочется, чтобы все вокруг были здоровы, веселы и счастливы, — говорит руководитель департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. — Почему бы тем, кто любим и любит, не сдать кровь вместе.

Медики постоянно сталкиваются с проблемой нехватки донорской крови. Здоровые люди зачастую просто не понимают, насколько важно для лечебных учреждений иметь запас донорской крови и ее компонентов — от этого зависит человеческая жизнь.

Донором (с 18 лет) может быть дееспособный гражданин Украины, который прошел соответствующее обследование и не имеет противопоказаний в соответствии с нормами Минздрава.

Тем, кто откликнется на призыв КГЦК, желательно иметь хорошее здоровье и самочувствие в день сдачи крови.

Перед сдачей крови следует придерживаться несложных правил:

— хорошо выспаться, отдохнуть;

— накануне нужно исключить из рациона жирную еду (масло, сало, жирные мясо, рыбу, молоко, сметану, яйца, мороженое). Можно потреблять нежирные отварные рыбу и мясо, каши, картофель, сырые и отварные овощи и фрукты, соки, компоты, ржаной и не сдобный хлеб;

— в день сдачи крови завтрак должен быть легким: чай или сок, печенье, белый хлеб;

— за 48 часов до сдачи крови не принимать алкоголь, а за 72 часа — медпрепаратов.

— за два часа до и через два часа после сдачи крови курить опасно как для донора, так и для того, кому предназначена кровь.

Перед самой процедурой донор проходит анкетирование, его осматривает терапевт. Экспресс-анализ крови установит группу крови и уровень гемоглобина, врач проведет предтестовую консультацию. Кроме того, исследование донорской крови поможет влюбленным убедиться в здоровье своем и партнера, ведь сданную кровь проверяют на резус-принадлежность, определяют антиэритроцитарные антитела, маркеры ВИЧ ½, гепатита С, В, на сифилис, активность аланин-аминотрансферазы (АЛТ). Максимально допустимая доза заготавливаемой крови — 450 мл, без учета порции, взятой для анализа (до 40 мл). В случае наличия противопоказаний, выявленных любых нарушений в состоянии здоровья, подозрении на контакт с инфекционным заболеванием донору отказывают в донации.

Акция пройдет в пятницу с 8:00 до 16:00 в Киевском городском центре крови (КГЦК) на улице М. Берлинского, 12 и в структурном подразделении № 1 профильного центра — на улице Н. Пимоненко, 8.

Тем временем ко Дню влюбленных в Киеве установили романтические инсталляции: Соломенке — на Воздухофлотском проспекте, 41, напротив райадминистрации, поселился красно-желтый двухметровый Купидон с сердцем.

Сюда наверняка наведаются любители селфи — влюбленные парочки.

А в парке «Аврора» установили большое дерево-сердце, на котором можно вешать замочки в знак любви и верности.

Влюбленные также могут поучаствовать в конкурсе поцелуев и установить личный рекорд. Уик-энд любви намечается 15 февраля на катке ВДНХ. Организаторы приглашают присоединиться к необычному мероприятию, которое начнется в 18:00. Для участия необходимо зарегистрироваться тут.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в День святого Валентина в Украине собираются пожениться полторы тысячи пар, а киевский фуникулер приготовил сюрприз для влюбленных.

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