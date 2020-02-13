Деньги

Витренко решил через суд "выбить" свою премию за победу над "Газпромом"

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко решил судиться за премию, положенную ему за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом он заявил в эфире телеканала «UA: Перший».

Он назвал премию «частью зарплаты», прописанной в трудовом договоре, и напомнил, что ее должны были выплатить еще 30 декабря 2019 года «автоматически».

При этом Витренко напомнил, что предлагал руководству компании и страны разные варианты в отношении этой премии (одним из предложений было разделение премии поровну между всеми украинцами), однако не получил никакой реакции на свои предложения.

Напомним, размер премии, которую должен получить топ-менеджмент компании, составляет 1% от 2,9 млрд. долларов (т.е. около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен).

Тем не менее Кабинет министров принял решение обратиться в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

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