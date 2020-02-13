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Деньги

Витренко решил через суд "выбить" свою премию за победу над "Газпромом"

22:33 13 февраля 2020 95
Витренко решил через суд «выбить» свою премию за победу над «Газпромом»
Инф. «ФАКТОВ»

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко решил судиться за премию, положенную ему за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом он заявил в эфире телеканала «UA: Перший».

Он назвал премию «частью зарплаты», прописанной в трудовом договоре, и напомнил, что ее должны были выплатить еще 30 декабря 2019 года «автоматически».

При этом Витренко напомнил, что предлагал руководству компании и страны разные варианты в отношении этой премии (одним из предложений было разделение премии поровну между всеми украинцами), однако не получил никакой реакции на свои предложения.

Напомним, размер премии, которую должен получить топ-менеджмент компании, составляет 1% от 2,9 млрд. долларов (т.е. около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен).

Тем не менее Кабинет министров принял решение обратиться в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

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