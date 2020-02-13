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День компьютерщика 2020: поздравления и открытки
14 февраля отмечают не только День всех влюбленных, а и День компьютерщика.
Если у вас есть кого поздравить, то «ФАКТЫ» предлагают подборку открыток и стихов.
Программы пусть не виснут,
Пусть комп не тормозит,
Мозги пускай не киснут
И вирус не дерзит.
Пусть льет в твое окошко
Поток тепла и света,
Отпустит на немножко
Пусть паутина нэта.
Милы пусть будут люди,
Блестящи все дела,
А зрение пусть будет
Острей, чем у орла.
***
Компьютерщика поздравляем,
По-дружески тебе желаем
Всего, что для тебя полезно:
Чтобы дружил всегда с «железом»,
Чтоб интернет не пропадал,
Чтоб вирус в «комп» не залетал,
Чтоб памяти на все хватало,
Чтоб ничего не зависало,
Успехов, счастья и везений
Тебе, компьютерный наш гений!
***
Без компьютера представить наше время очень сложно,
А уж если откровенно, то это просто невозможно!
День компьютерщика нынче, поздравляем вас ребята,
И пусть будет ваша жизнь, счастьем, радостью богата!
Чтоб работало «железо», как швейцарские часы,
Чтобы не было в работе у вас «черной полосы»!
Еще крепкого здоровья хотим от сердца пожелать,
Чтоб с «огоньком» могли работать и со вкусом отдыхать!
***
Если комп мой поломался,
Сразу страх меня пробил,
Но компьютерщик примчался
И все мигом починил.
Ты, конечно, чудный мастер
И с компьютером на ты,
Долгих лет желаю, счастья,
Мастерства и доброты!
***
Знают все, что в веке нашем
Без админа — никуда.
Только он наладит сервер
И подключит провода.
Я тебе желаю много
Интереснейших задач,
Комп исправно чтоб работал,
Жизнь текла без неудач.
Чтобы рос и развивался
Твой могучий интеллект.
В День компьютерщика снова
Шлю сердечный свой привет!
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».