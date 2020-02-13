День компьютерщика 2020: поздравления и открытки

Общество и люди

14 февраля отмечают не только День всех влюбленных, а и День компьютерщика.

Если у вас есть кого поздравить, то «ФАКТЫ» предлагают подборку открыток и стихов.

Программы пусть не виснут,

Пусть комп не тормозит,

Мозги пускай не киснут

И вирус не дерзит.

Пусть льет в твое окошко

Поток тепла и света,

Отпустит на немножко

Пусть паутина нэта.

Милы пусть будут люди,

Блестящи все дела,

А зрение пусть будет

Острей, чем у орла.



***

Компьютерщика поздравляем,

По-дружески тебе желаем

Всего, что для тебя полезно:

Чтобы дружил всегда с «железом»,

Чтоб интернет не пропадал,

Чтоб вирус в «комп» не залетал,

Чтоб памяти на все хватало,

Чтоб ничего не зависало,

Успехов, счастья и везений

Тебе, компьютерный наш гений!



***

Без компьютера представить наше время очень сложно,

А уж если откровенно, то это просто невозможно!

День компьютерщика нынче, поздравляем вас ребята,

И пусть будет ваша жизнь, счастьем, радостью богата!

Чтоб работало «железо», как швейцарские часы,

Чтобы не было в работе у вас «черной полосы»!

Еще крепкого здоровья хотим от сердца пожелать,

Чтоб с «огоньком» могли работать и со вкусом отдыхать!



***

Если комп мой поломался,

Сразу страх меня пробил,

Но компьютерщик примчался

И все мигом починил.

Ты, конечно, чудный мастер

И с компьютером на ты,

Долгих лет желаю, счастья,

Мастерства и доброты!

***

Знают все, что в веке нашем

Без админа — никуда.

Только он наладит сервер

И подключит провода.

Я тебе желаю много

Интереснейших задач,

Комп исправно чтоб работал,

Жизнь текла без неудач.

Чтобы рос и развивался

Твой могучий интеллект.

В День компьютерщика снова

Шлю сердечный свой привет!

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