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Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых

День святого Валентина — это прекрасный повод, чтобы рассказать о своих чувствах.

А помогут в этом валентинки, которые «ФАКТЫ» собрали специально для вас.

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

Мой нежный, любимый, родной человек,

Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,

Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли

И чувство, как око, всегда берегли!

Тебя обожаю, тебя я ценю,

Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!

Тобою дышу я, тобою живу,

Верна я тебе лишь, родной, одному!

Ты принц мой любимый, ты мой идеал,

Тебя мне в награду Господь ведь послал.

Будь солнышком милым моим ты всегда,

Тогда буду счастлива тоже и я!

***

В День святого Валентина

Я тебе скажу, любимый:

Счастлива с тобой, родной.

Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен

И со мной всегда будь нежен.

Пусть исполнятся мечты.

Лучший в мире — это ты!

***

С Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных, милый мой,

Ненаглядный мой мужчина,

Самый близкий и родной.

Быть с тобой хочу я рядом

Каждый миг и каждый час.

По утрам встречаться взглядом,

Жить для нас и ради нас.

***

В День святого Валентина

Я решил тебе сказать,

Что люблю тебя так сильно.

Не устану повторять.

Я люблю тебя! Я знаю,

В сердце ты всегда со мной,

Каждый день ведь засыпаю

С мыслью о тебе одной.

Я люблю тебя и верю —

Сила чувств лишь в трех словах.

Пусть они тебя согреют,

Пусть приснятся тебе в снах!

Я люблю тебя, и греет

Мысль о том, что рядом ты.

Ты прекрасна! Я хмелею…

Девушка моей мечты!



***

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.

Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.

Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.



***

С Днем влюбленных поздравляю!

Я тебе хочу сказать,

Что тебя я обожаю, —

Чувств не стану я скрывать.

Пожелаю тебе счастья,

Валентинку подарю.

Детка, я горю от страсти!

Зайка, я тебя люблю!

***

Нежность моя, моя милая,

Любимая, неповторимая,

С Днем всех влюбленных тебя поздравляю,

Тебя я люблю, тебя обожаю!

Тебя я готов носить на руках,

Тебя лишь хочу я видеть во снах,

С тобой я хочу по жизни идти,

Пусть радость лишь будет на нашем пути!

Ранее мы писали, что подарить любимому человеку 14 февраля.

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