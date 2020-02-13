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Общество и люди

Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых

19:19 13 февраля 2020 201
День святого Валентина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

День святого Валентина — это прекрасный повод, чтобы рассказать о своих чувствах.

А помогут в этом валентинки, которые «ФАКТЫ» собрали специально для вас.

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Валентинка

Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.

Валентинка

***
Мой нежный, любимый, родной человек,
Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,
Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли
И чувство, как око, всегда берегли!

Тебя обожаю, тебя я ценю,
Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!
Тобою дышу я, тобою живу,
Верна я тебе лишь, родной, одному!

Ты принц мой любимый, ты мой идеал,
Тебя мне в награду Господь ведь послал.
Будь солнышком милым моим ты всегда,
Тогда буду счастлива тоже и я!

Валентинка

***
В День святого Валентина
Я тебе скажу, любимый:
Счастлива с тобой, родной.
Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен
И со мной всегда будь нежен.
Пусть исполнятся мечты.
Лучший в мире — это ты!

Валентинка

***
С Днем святого Валентина!
С Днем влюбленных, милый мой,
Ненаглядный мой мужчина,
Самый близкий и родной.

Быть с тобой хочу я рядом
Каждый миг и каждый час.
По утрам встречаться взглядом,
Жить для нас и ради нас.

Валентинка

***
В День святого Валентина
Я решил тебе сказать,
Что люблю тебя так сильно.
Не устану повторять.

Я люблю тебя! Я знаю,
В сердце ты всегда со мной,
Каждый день ведь засыпаю
С мыслью о тебе одной.

Я люблю тебя и верю —
Сила чувств лишь в трех словах.
Пусть они тебя согреют,
Пусть приснятся тебе в снах!

Я люблю тебя, и греет
Мысль о том, что рядом ты.
Ты прекрасна! Я хмелею…
Девушка моей мечты!

Валентинка
***
С Днем святого Валентина
Поздравляю, ангел мой.
Ты не женщина — богиня.
Лишь с тобою я герой.

Я тобой дышу, родная,
Не стыдясь, о том кричу.
Восхищаюсь, обожаю
И тебя одну хочу.

Утонуть в глазах готов я,
В них смотреть не устаю.
Для меня ты смысл жизни,
Очень я тебя люблю.

Валентинка
***
С Днем влюбленных поздравляю!
Я тебе хочу сказать,
Что тебя я обожаю, —
Чувств не стану я скрывать.

Пожелаю тебе счастья,
Валентинку подарю.
Детка, я горю от страсти!
Зайка, я тебя люблю!

Валентинка

***
Нежность моя, моя милая,
Любимая, неповторимая,
С Днем всех влюбленных тебя поздравляю,
Тебя я люблю, тебя обожаю!

Тебя я готов носить на руках,
Тебя лишь хочу я видеть во снах,
С тобой я хочу по жизни идти,
Пусть радость лишь будет на нашем пути!

Валентинка

Ранее мы писали, что подарить любимому человеку 14 февраля.

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