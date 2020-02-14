Украина

У спикера "Правого сектора" Артема Скоропадского серьезные проблемы со здоровьем: побратимы просят о помощи

Спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский, принимавший активное участие в Революции достоинства и противостоянии российской агрессии, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и находится в больнице в кризисном состоянии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebok активист Юрий Ноевой.

«Мы знаем Артема, как идейного человека, участвовавшего во многих ответственных событиях. Я знаю это лично, потому что был свидетелем. Я хочу лично его поддержать и призываю проявить солидарность с известным своей деятельностью активистом украинского движения», — пишет Ноевой.

Юрий указывает, что Артема разыскивает ФСБ как гражданина РФ, который поддержал Украину в войне с Москвой.

Кроме того, Артем Скоропадский — успешный журналист, «сделавший немало для прорыва информационной блокады против национализма несмотря на давление». Успехов достигли его усилия в продвижении темы единства украинских православных, очень не нравилось Москве.

К сожалению, болезнь Артема не подпадает под перечень оплачиваемых государством. При этом существует возможности поправить его здоровье, ситуация не является безнадежной.

Артем проходит активную терапию, на которую нужны дополнительные деньги, сейчас требует сумма 35 тысяч гривен.

«Помогите Артему Скоропадскому. Он хочет работать для Украины и поэтому хочет вылечиться. Мы ему должны помочь. Давайте поможем собрату!», — призывает единомышленников Юрий Ноевой, указывая реквизиты, по которым можно перечислить деньги для лечения (карта Olena Solodovnikova — 5167 5405 0056 8970).

Юрия поддержал пользователь Olexander Mykhelson. По его словам, Артем Скоропадский — не просто хороший журналист и представитель «Правого сектора», а, «в первую очередь очередь, Друг с большой буквы Д», которому действительно нужно помочь.

Ранее сообщалось, что у командира 8-го батальона УДА «Арата» Андрея Гергерта диагностирован рак. По словам лидера УДА Дмитрия Яроша, Гергерт прошел первый сеанс химиотерапии.

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