Шоу-бизнес

"Попарилась с Аришей в бане": Волочкова выложила фото в очень тесном бикини

Бывшая прима-балерина Большого Анастасия Волочкова, громогласно заявившая о желании выйти вскоре замуж уже давно не выкладывала в сеть откровенные фотографии, хотя раньше за ней водился такой «грешок».

Но недавно звезда решила «реабилитироваться» за долгое молчание и опубликовала горячее фото, на котором она позирует в красном бикини, едва прикрывающем ее грудь.

«Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель. Прекрасный выходной!» — подписала снимок балерина.

Поделиться впечатлениями от откровенного фото Волочковой поклонники не смогли, так как Анастасия уже давно ограничила возможность комментирования на своей странице.

Балерина, видимо, опасается нападок хейтеров, однако тем самым она лишила себя и комплиментов от истинных поклонников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока Настя демонстрирует свои шпагаты, ее дочь Ариадна переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его новой избраннице. Настя по этому поводу вовсе не печалится. Говорит, что сама выступила инициатором сближения отца с дочерью.

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