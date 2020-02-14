Суд продлил домашний арест Грымчаку

Украина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 13 апреля меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, задержанному в августе прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в социальной сети.

«Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

Напомним, что 14 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $ 1,1 млн. Они были задержаны при получении части средств в размере $ 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак «и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений».

16 августа Деснянский районный суд г. Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз — до 14 февраля 2020 года.

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст. 28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.

30 января 2020 года Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в НАБУ сообщили о том, что бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрию Гримчаку якобы предложили занять пост «министра» в так называемой «ДНР».

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