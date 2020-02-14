Украина

"Шуточки" на уровне начальной школы: в Ровно на тротуаре разбросали фальшивые доллары (видео)

В Ровно, очевидно, решили отметить веселыми шутками известие об отсутствии в городе коронавируса, и сделать это в стиле популярной в 90-е годы передачи «Сам себе режиссер».

Для этого «весельчаки» разбросали на тротуаре ненастоящие доллары и забавлялись, изучая реакцию прохожих.

Не нужно быть провидцем, чтобы предугадать реакцию украинцев на лежащие на земле американские деньги — большинство не ленились наклониться за «халявной валютой» и клали ее себе в карман.

Видеозапись «розыгрыша» его авторы выложили в сеть и, как ни странно, удостоились лестных комментариев.

«Круто», «Які наївні люди», «Кінець просто топ», «Молодая мама самая креативная в области дармовщинки», «Хаха», «Патужна», «Орнула з жіночки з каляскою», «Ох і аферист», «А перший мужик здивував», «Мощь», «Аферисти в сетях», «Ото вже розбійник», — пишут пользователи.

При этом один из комментаторов непроизвольно дал оценку такому «юмору»: «Да я в 3 классе такое самое делал, смешно было!!!»

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом странном «приколе», авторами которого стали британцы: один из них получил в подарок от любящего зятя «дизайнерские» плавки. И решил воспользоваться обновкой во время визита в водный парк. Однако в бассейне мужчину ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, плавки были сделаны из материала, который растворяется в воде. Они треснули на две половинки и начали стремительно таять.

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