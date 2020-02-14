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"Самая сексуальная мамочка на планете": 43-летнюю американку часто путают с ее дочерью (фото)
Хорошо выглядеть и быть привлекательной после 40 лет можно не только занимаясь спортом, но и просто благодаря активному образу жизни.
В этом убеждает пример 43-летней Йолин Диас, которая нередко выкладывает в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии с 19-летней дочерью Мейлани Паркс и «наражается» на комплименты пользователей, которые восхищаются ее моложавой внешностью и пишут, что «с трудом могут отличить, кто из девушек мама, а кто дочь».
При этом многие комментаторы признали ее самой сексуальной матерью на планете, пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.
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В ответ на просьбы поделиться секретами потрясающего внешнего вида женщина отвечает, что всегда вела здоровый и активный образ жизни.
«Я редко пью алкоголь, много отдыхаю и придерживаюсь принципов сбалансированного питания», — рассказывает Диас.
Она призналась, что с 12−13 лет начала тщательно ухаживать за кожей. «Мама покупала косметические средства от Mary Kay, и я втайне ими пользовалась, — говорит она. — Также я ежедневно наношу на кожу солнцезащитный крем, даже если на улице облачно и дождливо».
Кроме того, женщина использует антивозрастную сыворотку с витамином А. По ее словам, за два с половиной года ее применения состояние кожи заметно улучшилось.
«Здоровая и подтянутая кожа придает мне уверенности, даже когда я не в лучшей своей форме», — отметила американка.
Диас утверждает, что у них с Паркс очень близкие отношения. Они часто ходят вместе по магазинам, путешествуют или просто лежат на диване и общаются. По ее словам, дочь не обижается, что окружающие часто принимают их за сестер.
«Меня с моей мамой тоже принимали за сестер. Дочь это видела и теперь относится к подобным высказываниям спокойно», — пояснила она.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной «горячей мамочке» — Кайли Дженнер, которая любит показывать пышные формы своим подписчикам.
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