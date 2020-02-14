"Чистим Украину от грязи": Зеленский провел встречу с представителями бизнеса

Украина

Накануне Дня святого Валентина президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих украинских бизнес-ассоциаций, на которой рассказал, какие усилия прилагает государство, чтобы оптимизировать условиях работы инвесторов в стране.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

«Мы с нашей командой, я лично, действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину», — сказал Зеленский.

Он заверил, государство готово стать в защиту инвесторов.

«Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным», — отметил глава государства.

Он напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для участников приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США. Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Президент также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

«Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. …Но сейчас мы „чистим“ Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты», — подчеркнул Зеленский.

Он предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский считает, что экономические реформы в Украине создали все предпосылки для того, чтобы страну «накрыла лавина» из инвестиций.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети муссируются слухи о возможной отставке Зеленского и замене его на Дмитрия Разумкова или Андрея Ермака.

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