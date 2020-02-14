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Общество и люди

Мокрый снег и солнце: какой будет погода в выходные дни

7:40 14 февраля 2020 56
Мариинский дворец
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 15 февраля, часть территории Украины накроет дождь со снегом — осадки, правда, небольшие, ожидаются и днем, и ночью.

По прогнозам Укргидрометцентра, осадки ожидаются практически во всех западных областях, кроме Закарпатья, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Сумской областях. На всей остальной территории страны — переменная облачность.

Температура ночью — от -1 до +1 градуса, днем — до +5 тепла. В восточных районах днем будет прохладнее на пару градусов, а на юге — теплее.

В воскресенье, 16 февраля, по всей Украине ожидается переменная облачность и потепление на несколько градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 14 февраля, в День святого Валентина, в большинстве областей Украины осадки маловероятны — будет облачно с прояснениями, а сильный ветер утихнет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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