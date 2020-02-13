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Солнечно и тепло: синоптик дала прогноз на День святого Валентина
В пятницу, 14 февраля, в День святого Валентина, влажная и ветреная погода, установившаяся в стране в последние дни, сменится на сухую, а местами и солнечную.
«Кто захочет под ручку романтично прогуляться до ближайшего магазина женских украшений или мужской спортивной одежды, может это сделать спокойно, не утруждая себя зонтами и не надвигая на глаза шапку. Потому что в большинстве областей Украины наконец-то ветер успокоится, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце», — обещает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, мокрый снег и дождь возможны, разве что в западных областях страны: «Туристам желательно лучше горы 14 февраля пропустить — близость циклона, атмосферный фронт».
Температура воздуха днем в пятницу будет колебаться в пределах + 1 + 6 градусов, на юге — до + 5 + 8, в Крыму — до +10 градусов.
«В Киеве 14 февраля — ни дождя, ни снега, гуляйте на здоровье. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2−4 градусов, а днем потеплеет до +5 градусов», — прогнозирует синоптик.
По ее данным, на Сретение, в субботу 15 февраля, погода особо не изменится — лишь возможно увеличение облачности и небольшие осадки на севере страны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на праздник Сретения традиционно определяли, какой будет погода до конца февраля — зимней или весенней. Синоптики склоняются к тому, что победит весна.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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