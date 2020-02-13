Весеннее тепло: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В начале февраля в Украину пришла настоящая зима — с морозами, снегом и ветром. А уже в начале этой недели синоптическая картина начала меняться, да так, что на выходные синоптики обещают весеннюю погоду.

Действительно ли погода резко изменится? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, воздушные массы, которые придут к нам со стороны Атлантики, действительно изменят погоду в Украине. Она буде нестабильная.

— В ближайшее время в Украине будут преобладать воздушные массы со стороны Атлантики, которые принесут небольшой снег и дождь: 14 февраля — в западные области и 15 февраля — в большинство регионов, кроме востока. По ночам термометры будут показывать 0−5 градусов мороза, иногда возможна невысокая плюсовая температура. А днем будет от 0 до 5 градусов тепла, — говорит Наталья Голеня. - В начале следующей недели в дневное врем ожидается плюс 5−10 градусов. Ночная температура также поднимется на несколько градусов. Но в конце недели снова опустится до тех же значений: днем — от 0 до 5 тепла, а ночью — от 0 до 5 мороза. Осадки будут преимущественно небольшие.

В пятницу, 14 февраля, снег с дождем ожидается на западе страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке температура воздуха — около 0, а в Одесской области — до плюс 8 градусов.

В субботу, 15 февраля, возможен небольшой снег в Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а в Николаевской и Одесской — пройдет дождь. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке температура воздуха будет около 0, а на юге — до плюс 7.

В воскресенье, 16 февраля, по всей стране будет сухо, но пасмурно, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в восточных областях столбики термометров опустятся до 0, а на западе воздух прогреется до 8 градусов тепла.

В понедельник, 17 февраля, ожидается небольшой дождь в Сумской, Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. На востоке будет до 2 градусов днем, а на западе воздух прогреется аж до плюс 13.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, в середине февраля в Украине потеплеет.

— Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода, — сказал народный синоптик. - Однако последние дни февраля будут холодными, ожидается только несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе.

— Говорят, что зимняя погода будет и в марте. Так ли это?

— В начале марта ожидаются небольшие осадки, иногда они будут усиливаться, — продолжает Владимир Деркач. - С середины первой декады марта и до ее конца будет сильный ветер. Температура в этот период будет колебаться: по ночам — мороз, а днем — преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань обещал в феврале зимнюю погоду. «К 15−18 февраля морозы ослабнут до минус 3−4 градусов. С 19 по 23 февраля снова ожидается снижение температуры до 8−11 градусов мороза. Такие качели будут до конца месяца, но ниже отметки минус 11 градусов столбики термометров не опустятся. Снега стоит ожидать 17, 19, 27 и 28 февраля», — сказал синоптик.

Кроме того, Леонид Горбань рассказал, что, по его расчетам, с окончанием календарной зимы ударят сильные морозы. На вопрос, действительно ли зимняя погода будет в Украине и весной, он ответил: «Полагаю, первая десятидневка марта будет морозной».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter