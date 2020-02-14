Конец "империи зла": на Западе считают, что Украина переживет Россию и вернет Крым

Украина

Спикер парламента Эстонии Хэнн Пыллуаас, недавно в очередной раз напомнивший России, что по Тартусскому мирному договору части Псковской и Ленинградской областей принадлежат эстонскому государству, считает, что Украина переживет «империю зла» и дождется возвращения своих территорий.

Об этом политик заявил в интервью «Радио Свобода», отвечая на вопрос о том, возможно ли возвращение аннексированного полуострова путем диалога. Хэнн Пыллауаас не взялся предугадывать, как будут развиваться события, но провел параллели между Эстонией и Украиной.

«Мы целых 50 лет ждали свою независимость, и мы ее дождались. Сейчас мы ждем, пока в России появится демократическое правительство, которое действительно будет в добрососедских отношениях, в партнерских отношениях. Когда это произойдет — неизвестно. Но мы можем ожидать 50 лет, 100 лет — у нас есть терпение», — отметил он и добавил, что ситуация с Крымом похож на историю с Эстонией.

«Безусловно, Россия не согласится добровольно отдать эти территории. Но Украина будет жить долго, она будет жить гораздо дольше, чем эти „империи зла“. Я думаю, что всем мы своего дождемся», — добавил спикер парламента Эстонии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Хэнн Пыллуаас заявил о невозможности ратификации договора о российско-эстонской границе правящей коалицией, даже если это сделает Госдума РФ. Спикер парламента отметил, что эта процедура может привести к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора.

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