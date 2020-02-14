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Стиль жизни

Интересные знакомства и хорошие идеи: гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

13:08 15 февраля 2020 198
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 16 февраля, — хороший день для вопросов, которые связаны с юриспруденцией.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Не стоит в этот день что-то менять Овнам, пусть пока все остается на своих местах.

Телец

Возможны неожиданные предложения от заинтересованных в вас людей. Близкий человек готовит вам сюрприз.

Близнецы

Будьте готовы к тому, что оценка ваших действий близкими людьми вам не понравится, из-за чего дома возможны ссоры.

Рак

Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми. Итог дня будет зависеть от вашего настроения.

Лев

Звезды советуют вам совместить жажду приключений с дальновидностью и самообладанием.

Дева

Деве захочется необычного. Вероятно повышение аппетита, тяга к экзотическим блюдам и напиткам.

Весы

У Весов будет много хороших идей, благодаря которым они достигнут успехов.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам сохранять спокойствие, что бы ни происходило, не поддаваться на провокации.

Стрелец

Очень благоприятный день, вы найдете надежного союзника в своем любимом человеке.

Козерог

Займитесь тем, что вам интересно, никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя.

Водолей

Водолеи могут рассчитывать на новые знакомства и новые отношения, которые будут развиваться очень динамично.

Рыбы

Хороший день, чтобы пополнить гардероб эффектным одеянием или приобрести что-то, полезное в домашнем хозяйстве.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых стильных знаках зодиака.

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