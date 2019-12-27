Ровно 20 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку, передав власть Владимиру Путину

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 27...

Хотя долгое время фаворитом Ельцина считался Борис Немцов, которого президент России называл своим преемником

27 декабря 1929 г. В СССР стартовала политика ликвидации кулачества как класса, ставшая прологом Голодомора 1932—1933 годов.

28 декабря 1979 г. В Париже был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына — книга, рассказавшая правду о массовых репрессиях в сталинскую эпоху.

30 декабря 1890 г. В возрасте 19 лет начинающий певец Федор Шаляпин дебютировал на оперной сцене.

31 декабря 1974 г. В Кривом Роге дала первый чугун крупнейшая в мире доменная печь.

1 января 1934 г. Был убит Сергей Киров. По одной из версий, это произошло по приказу Сталина, который решил устранить своего политического соперника.

31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении к народу объявил о том, что покидает свой пост: «Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Я ухожу, я сделал все, что мог».

А за полгода до этого депутаты Госдумы предприняли неудачную попытку отстранить главу государства от обязанностей. Парламентариям, начавшим процедуру импичмента, не удалось набрать 300 голосов, необходимых для отставки Ельцина. Президент остался у власти, но было понятно, что ему придется приложить немалые усилия, чтобы сохранить пост до выборов, назначенных на 2000 год. В августе 1999-го Ельцин отправил в отставку премьер-министра Сергея Степашина и назначил на его место Владимира Путина, назвав на тот момент мало кому известного директора ФСБ своим преемником. В декабре рейтинг Ельцина приближался к нулю, в то время как молодой премьер-министр Владимир Путин набирал всю большую популярность.

Именно Борис Ельцин ввел в России институт преемничества. Скорее всего, у него были как личные, так и политические мотивы. Личный мотив — безопасность. Путин и сейчас гарантирует семье Ельциных безопасность и благополучие. У Ельцина было достаточно недоброжелателей, поэтому легко представить, что было бы, если бы он не обеспечил прихода к власти того, кого хотел. Так что в начале своего второго президентского срока Борис Ельцин стал подыскивать человека, который сменит его в 2000 году.

«Когда он выбирал премьера, понимал, что это будущий президент, — вспоминала супруга Ельцина. — Все время думал, кого назначить, да еще и так, чтобы Дума пропустила. Хотел поставить Егора Гайдара, но его и близко не подпускали — он был слишком умен и инициативен. Хорошие люди не нужны были стране. Он мог поставить Черномырдина, но его тоже не пустили. Поэтому подошел Владимир Путин — его никто не знал, и назначение прошло спокойно».

Ельцин умер в 2007 году и не застал третьего и четвертого сроков Путина, а также оккупации Крыма, войны на Донбассе. «Я остановился на его кандидатуре после долгих раздумий, анализов. Был уверен, что он как человек честный, чистый, демократический, имеющий нравственную жилку, нравственный стержень, поведет страну по намеченному пути и дальше будет бороться за демократические завоевания. Я был уверен и убежден», — говорил Ельцин в 2002 году.

Позже, уже на пенсии, Ельцину не нравилась политика Владимира Путина, но он не критиковал его. «Он был очень недоволен, когда вернули гимн СССР в Россию. Но он никогда не комментировал после себя — доверил, все, теперь новый руководитель. Значит, ему и руководить», — вспоминала вдова Ельцина.

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Путин пришел в администрацию президента из мэрии Петербурга Анатолия Собчака. Это был март 1997 года. «Я знал, что он понимает в хозяйстве, знал, как устроена власть. Для меня то, что раньше человек работал в КГБ, было ничто, совсем не важно», — рассказывал Валентин Юмашев, руководивший тогда администрацией президента и женившийся затем на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В то время фаворитом у Ельцина считался Борис Немцов. Он сопровождал президента в зарубежных командировках. Ельцин признавал, что видел в Немцове своего преемника.

Был период, когда Немцов сопровождал Ельцина во всех поездках, они вместе играли в теннис

Борис Немцов об этом говорил: «Действительно, Ельцин хотел, чтобы я был преемником. Ведь я был успешным губернатором, и в этом причина моего большого рейтинга. А упал он потому, что мой приход в Москву шел под лозунгом «Демонтируем бандитский капитализм!». Это был лозунг борьбы с олигархами. Потом олигархат начал с нами информационную войну на уничтожение, и поскольку Березовский с Гусинским владели ведущими российскими телеканалами, то с помощью информационных технологий разрушили мой рейтинг, вот и вся история. Олигархов поддерживали Татьяна Дьяченко и ближайшее окружение Ельцина, в частности глава его администрации Валентин Юмашев. Это тогда называлось одним словом — «семья».

В своей книге «Исповедь бунтаря» Борис Немцов рассказывает, как президент выбрал Путина: «Ельцин разглядел Путина после скандала со Скуратовым (генеральный прокурор России. — Ред.). Один из олигархов подбросил в администрацию президента кассету с записью любовной утехи человека, похожего на генерального прокурора, с двумя проститутками. Прокурор так достал предпринимателя своими просьбами и оргиями с молодыми девочками, что тот решил искать защиты у президента. Скандал получился грандиозный. Скуратов вел себя, как те девушки, с которыми он общался: то обещал Ельцину добровольно уйти в отставку, то обращался к депутатам Государственной думы и в Совет Федерации за защитой. Обстановка складывалась крайне нервозная. Оппозиция в парламенте собиралась объявить Ельцину импичмент, и генеральный прокурор был нужен коммунистам в качестве козырной карты.

Убрать прокурора Ельцин поручил Владимиру Путину. Дело было довольно грязным, потому что копаться в чужом белье неприятно и неприлично. Но Путин даже глазом не моргнул, справился и проблему с прокурором решил. Передавая власть Путину, Ельцин произнес в конце: «Берегите Россию». Несмотря на то что Россия его не любила, Ельцин Россию любил. По-своему, с загулами и самодурством, но любил. Он произнес тогда слова «берегите Россию» от всей души, искренне и с тревогой. Это означает, что выбор кандидатуры Путина был для Ельцина сложным выбором и он не совсем был в нем уверен".

Что ж, останься преемником Ельцина Немцов, а не Путин, Россия могла бы пойти совсем по другому пути.

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