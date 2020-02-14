Стиль жизни

Удачи и неприятности: гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака

Понедельник, 17 февраля, — день спокойствия и равновесия.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам не стоит размышлять о работе и искать решение профессиональных проблем.

Телец

Возможен значительный прогресс в каком-то важном для вас деле. Не делайте крупных покупок.

Близнецы

День подарит вам много приятных эмоций. Он прекрасно подходит для туристического отдыха и дальних поездок.

Рак

Не исключено волнующее любовное чувство или предвкушение новых ощущений в другой области.

Лев

Постарайтесь не участвовать в финансовых авантюрах и не предпринимать попыток быстро разбогатеть.

Дева

Возможны глубокие переживания, вызванные музыкой, семейной ситуацией, событиями в духовной жизни.

Весы

Оформление важных документов лучше на этот день не намечать. Хороший день, чтобы заниматься делами, которые потребуют творческого подхода.

Скорпион

Вам целый день придется заниматься самоконтролем, дабы не потерять контроль над происходящим.

Стрелец

Отличный день для коллективного и семейного отдыха. Вам стоит сделать что-то с расчетом на отдаленное будущее.

Козерог

Романтическое свидание не принесет ожидаемого настроения. Совет звезд: не раздувайте из мухи слона.

Водолей

Утро этого дня — самое благоприятное время для посещения мероприятий, где вы сможете завязать новые знакомства.

Рыбы

Не стоит делать финансовые вложения и крупные покупки, можете сделать только небольшие приобретения.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых строптивых знаках зодиака.

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