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Украина

Зеленский не внес в декларацию данные о поездке в Оман: начата проверка

13:58 14 февраля 2020 277
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
Инф. «ФАКТОВ»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку наличия существенных изменений в имущественном положении президента Владимир Зеленского, и внесены ли они в Декларацию. Подразумеваются расходы на поездку президента в Оман, которую он совершил как частное лицо. Об этом народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщает на своей странице в Facebook.

Нардеп подал запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Он был рассмотрен, и агентство направило запросы в соответствующие органы, чтобы получить необходимые для проверки документы.

«При наличии оснований, будут приняты меры, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении коррупции», — говорится в ответе Национального агентства нардепу Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Офис президента подает в суд иск на программу «Схемы» из-за сюжета о встрече Зеленского с Патрушевым.

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