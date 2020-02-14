Убийство пластического хирурга в Киеве: задержан подозреваемый

Происшествия

В аэропорту Одессы правоохранители и пограничники задержали иностранца, которого заподозрили в причастности к убийству пластического хирурга в Киеве 2 февраля 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко, после совершения убийства гражданин другой страны скрывался и пытался покинуть территорию Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пластический хирург Андрей Сотник погиб возле своего дома — неизвестный несколько раз выстрелил в него, забрал пакет и скрылся.



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