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"С тобой хоть в Оман": украинские политики стали героями шуточных валентинок
Журналисты программы «Схемы», опубликовавшие расследование о возможной встрече в Омане президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, ко Дню святого Валентина подготовили валентинки с фигурантами журналистских расследований.
«Не можете подобрать нужные слова, чтобы поздравить самых дорогих вам людей с Днем Валентина? У нас есть решение — мы подготовили для вас серию валентинок с фигурантами программы «Схемы — коррупция в деталях», — говорится в комментарии к подборке валентинок, на которых изображены высокопоставленные украинские политики во главе с президентом.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку красивых открыток и поздравлений ко Дню святого Валентина без политической подоплеки.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.