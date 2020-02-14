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Украина

"С тобой хоть в Оман": украинские политики стали героями шуточных валентинок

14:56 14 февраля 2020 145
Валентинка с Зеленским
Инф. «ФАКТОВ»

Журналисты программы «Схемы», опубликовавшие расследование о возможной встрече в Омане президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, ко Дню святого Валентина подготовили валентинки с фигурантами журналистских расследований.

«Не можете подобрать нужные слова, чтобы поздравить самых дорогих вам людей с Днем Валентина? У нас есть решение — мы подготовили для вас серию валентинок с фигурантами программы «Схемы — коррупция в деталях», — говорится в комментарии к подборке валентинок, на которых изображены высокопоставленные украинские политики во главе с президентом.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан

Министр внутренних дел Арсен Аваков

Глава СБУ Иван Баканов

Глава Офиса президента Андрей Ермак

Бизнесмен Игорь Коломойский

Бизнесмен Ринат Ахметов

Бизнесмен Дмитрий Фирташ

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский

Бизнесмен Игорь Коломойский

Глава СБУ Иван Баканов

Политик Юлия Тимошенко

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель

Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку красивых открыток и поздравлений ко Дню святого Валентина без политической подоплеки.

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