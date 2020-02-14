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Мир

В России похоронили офицера, погибшего в Ливии: что об этом известно

14:59 14 февраля 2020 67
Наемники в Ливии
Инф. «ФАКТОВ»

В российском степном поселке Акбулак, расположенном рядом с границей с Казахстаном, похоронили военнослужащего, погибшего в Ливии. Напомним, ранее в Ливии погиб российский наемник, который принимал участие в штурме Дебальцево. Он стал одним из десятка погибших там наемников из ЧВК «Вагнера».

27-летний снайпер Глеб Мостовой стал первым российским военным, гибель которого в африканской стране была подтверждена российскими властями почти официально, сообщает Русская служба Би-би-си.

Глеб Мостовой

Прощание с ним устроили в кинотеатре напротив районной администрации, территорию вокруг которого с утра оцепили военные и полиция. Они которые указывали пришедшим, где им встать и ждать начала траурной церемонии.

Тело погибшего военнослужащего доставили из Москвы в Оренбург накануне. Встречать его отправились мать погибшего и глава района.

Всю ночь гроб простоял в доме отца Мостового на окраине Акбулака.

В поселке Акбулак

Первым о гибели военнослужащего в прошлую пятницу сообщило оренбургское издание «Оренград». Ссылаясь на родственников, журналисты написали, что он воевал за границей под другим именем и погиб в ночь с 4 на 5 февраля.

Представитель местной администрации рассказал Би-би-си, что за последние несколько лет это пятый случай гибели военнослужащего в Оренбургской области, место их гибели не известно.

О Глебе Мостовом известно, что военной темой он увлекался с детства — в 11 классе стал лауреатом всероссийского военно-патриотического конкурса «Отечество» и получил денежную премию в 30 тысяч рублей от президента Владимира Путина.

Напомним, ранее журналисты сообщили о гибели в Сирии российского полковника, который до этого воевал на Донбассе. В тот день в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре военнослужащих ВС России.

Фото BBC Russian

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