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Мир

В России ко Дню Победы выпустили «детский» календарь на тему Второй мировой (фото)

15:39 14 февраля 2020 172
Календарь
Инф. «ФАКТОВ»

В РФ продолжаются спекуляции на тему победы во Второй мировой войне. Пропаганда подготовила очередной «шедевр» — фотокалендарь, на котором в образе солдат изображены маленькие дети. Это не единичный случай — в одном из детских садов Москвы в честь Дня Победы развесили фото окровавленных детей.

Изображения нового полиграфического продукта опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Психоз победоносия набирает обороты. Я даже прокомментировать не знаю как, хотя они всегда придерживаются принципа, что бабы еще нарожают», — написал Анатолий Штефан «Штирлиц».

В сети отреагировали издевательскими комментариями:

Ранее сообщалось, что в России при подготовке к масштабным празднованиям 75-летия победы в Новочеркасске (Ростовская область) девушки записали для ветеранов видео с танцем на батутах. На нем они в военной форме и с макетами винтовок скачут под песню Кобзона.

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