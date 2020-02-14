- 16:29 Пассажиры проучили карманника в киевской маршрутке: инцидент попал на видео
- 16:21 Джамала рассказала о неожиданной реакции мужа на ее вторую беременность
- 16:19 На Мюнхенской конференции представили документ по Донбассу: что предложили
- 16:01 В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух женщин (фото 18+)
- 15:50 Сретение Господне 2020: поздравления и открытки
- 15:50 Попал в снежную бурю: в России разбился вертолет с нефтяниками
- 15:48 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира
- 15:39 В России ко Дню Победы выпустили «детский» календарь на тему Второй мировой
- 15:33 Давят со всех сторон: Лукашенко раскрыл план Путина по захвату Беларуси
- 15:29 Насиловал и снимал на видео: 56-летний педофил издевался над 12-летней девочкой в Днепре
- 15:17 Салат «Святой Валентин» на День влюбленных: легко и быстро
- 15:05 Зеленский снова общался с Путиным: о чем говорили
В России ко Дню Победы выпустили «детский» календарь на тему Второй мировой (фото)
В РФ продолжаются спекуляции на тему победы во Второй мировой войне. Пропаганда подготовила очередной «шедевр» — фотокалендарь, на котором в образе солдат изображены маленькие дети. Это не единичный случай — в одном из детских садов Москвы в честь Дня Победы развесили фото окровавленных детей.
Изображения нового полиграфического продукта опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».
«Психоз победоносия набирает обороты. Я даже прокомментировать не знаю как, хотя они всегда придерживаются принципа, что бабы еще нарожают», — написал Анатолий Штефан «Штирлиц».
В сети отреагировали издевательскими комментариями:
Ранее сообщалось, что в России при подготовке к масштабным празднованиям 75-летия победы в Новочеркасске (Ростовская область) девушки записали для ветеранов видео с танцем на батутах. На нем они в военной форме и с макетами винтовок скачут под песню Кобзона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»