Сретение-2020: синоптик озвучила оптимистичный прогноз погоды

Украина

Сретение, 15 февраля, и следующее за ним воскресенье в Украине будут теплыми — в Киеве днем ожидается до 6 градусов выше нуля. Такой прогноз обнародовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Немного подпортит выходные ветер, который будет переходить из северо-западного в юго-западный, а вот серьезных осадков не ожидается.

Карта направления ветра

Исключением станут западные и северные регионы Украины, где ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Кроме того, незначительные осадки возможны в столице Украины.

Средняя температура воздуха в субботу в Украине составит 1+5 градусов выше нуля, в воскресенье — 3−8 градусов. На Юге на несколько градусов теплее, — отметила синоптик.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская объяснила, почему настоящей зимы в Украине больше не будет.



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