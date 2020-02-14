24.30 / 24.52 26.33 / 26.70
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сретение-2020: синоптик озвучила оптимистичный прогноз погоды

12:12 14 февраля 2020 594
Первоцветы
Инф. «ФАКТОВ»

Сретение, 15 февраля, и следующее за ним воскресенье в Украине будут теплыми — в Киеве днем ожидается до 6 градусов выше нуля. Такой прогноз обнародовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Немного подпортит выходные ветер, который будет переходить из северо-западного в юго-западный, а вот серьезных осадков не ожидается.

Карта направления ветра

Читайте также: Будет еще теплее: метеорологи рассказали о погоде на ближайшие пять лет

Исключением станут западные и северные регионы Украины, где ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Кроме того, незначительные осадки возможны в столице Украины.

Средняя температура воздуха в субботу в Украине составит 1+5 градусов выше нуля, в воскресенье — 3−8 градусов. На Юге на несколько градусов теплее, — отметила синоптик.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская объяснила, почему настоящей зимы в Украине больше не будет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл

Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

Галина Третьякова

Большинство останутся без выплат: в Раде украинцам пообещали проблемы с пенсией

Квартира

В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото

День святого Валентина

День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер