Сретение 2020: что это за праздник и как его отмечают

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2 февраля римокатолики и представители некоторых протестантских конфессий отмечают Сретение Господне. В Римско-католической церкви оно имеет статус праздника, более низкий по сравнению с высшим статусом — торжеством (в отличие от Православной церкви, где Сретение входит в число 12 важнейших праздников года).

История и традиции праздника

В этот день Церковь вспоминает событие, описанное в Евангелие от Луки. На сороковой день после рождения Иисуса Пресвятая Дева и Иосиф принесли его в Иерусалимский храм. Это было сделано во исполнение закона Моисеева, по которому все первородное принадлежит Богу и должно быть выкуплено принесением определенной жертвы.

Закон также гласил, что женщина, родившая мальчика, в течение семи дней считается ритуально нечистой. На восьмой день младенцу надо обрезать крайнюю плоть, а его маме необходимо еще 33 дня провести дома для очищения. Так что в течение 40 дней после рождения мальчика женщине нельзя входить в храм Божий и прикасаться ни к чему священному (кстати, при рождении девочки ее маме до полного очищения надо было провести дома 66 дней). После окончания этого срока мать должна была с младенцем прийти в храм, чтобы принести благодарственную и очистительную жертву (для всесожжения надо было принести годовалого ягненка, а для очистительной жертвы — молодого голубя или горлицу. Если такой возможности не было, достаточно было и двух молодых голубей). Священник все это приносил перед Господом в жертву и тем самым восстанавливал единение женщины с Богом, нарушенное нечистотой.

И хотя Матерь Божья не нуждалась в очищении, она выполнила все, что предписано законом. Поскольку семья была бедна, в качестве жертвы Мария и Иосиф смогли принести только двух голубиных птенцов.

В Иерусалимском храме к Марии с младенцем на руках подошел праведный старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Спасителя мира. Как только старец увидел ребенка, он сразу признал в нем долгожданного Мессию и произнес слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое…» Назвав Иисуса «светом к просвещению язычников», Симеон предупредил Богородицу о смертной муке, которую суждено перенести ее сыну и которая невыносимой болью пронзит ее материнское сердце. Узнала в младенце Сына Божьего и пророчица Анна, которая после смерти мужа долгие годы жила при храме, служа Богу.

Первые упоминания о празднике в честь этого события относятся IV веку. Сначала он отмечался в Иерусалиме, а затем распространился по всему Востоку. В V веке его стали отмечать в Риме, в VII он перешел во Францию и Испанию, а в VIII — в Германию. По одним источникам, он был установлен на Западе Папой Римским Геласием I, по другим — Папой Григорием I Великим.

В V—VII вв. еках у этого праздника было два названия: Встреча Господа и праздник Очищения. Постепенно первое закрепилось в Восточной церкви, второе — в Западной. В Римской традиции праздник поначалу был Господним, затем стал Богородичным и получил название Очищение Блаженной Девы Марии, или Пожертвование Иисуса. Только после Второго Ватиканского собора ему был возвращен статус Господнего, а название по-латыни стало звучать как «Представление (Praesentatio) Господне». Существует еще одно название этого праздника — Chandeleur — «светильник». Обычно его связывают с тем, что Симеон назвал Христа «светом к просвещению язычников», а также с отличительным признаком Сретения Господнего — праздничными процессиями со специально благословленными для этого свечами. В Риме такое шествие в день Сретения было введено Папой Сергием I (687−701). Но в разных областях Западной Европы процессии проходили по различным сценариям. Только в 1570 году римский Миссал (богослужебная книга, включающая полное собрание текстов для совершения мессы римского обряда, утвержденная буллой Папы Пия V Quo primum 14.07.1570) закрепил общие правила для организации таких процессий.

Как отмечают праздник в разных странах

В наше время они выглядят так: перед мессой все присутствующие на богослужении зажигают свечи. Священник после вступительных слов, проходя по храму, окропляет освященной водой мирян со свечами в руках. Затем, взяв приготовленную специально для него свечу, со словами: «Пойдем с миром, чтобы встретить Господа», — он начинает крестный ход. Во время благословения свечей и шествия поется гимн на слова, которые произнес старец Симеон во время Сретения («Ныне отпущаеши…»). Затем участники процессии возвращаются в храм, тушат свечи, и месса проходит обычным порядком. Во время богослужения свечи зажигаются при чтении Евангелия и Евхаристического канона.

Дома католики хранят сретенские свечи в течение всего года и зажигают их, обращаясь с молитвой к Христу в самые тяжелые для себя времена. В Украине, Беларуси и Польше почти до наших дней сохранились поверья, с дохристианских времен связанные с огнем и в народном сознании перенесенные на сретенские свечи. Считается, например, что такая свеча защитит дом во время грозы. Она так и называется — громничная. В Польше, где Сретение часто называют еще Громничной Божьей Матерью, чтобы защититься от всякой нечисти, принято было приносить свечу из храма зажженной и пройти с ней вокруг дома, а внутри помещений на потолке выжигать ею кресты. А в Беларуси и у католиков, и у православных было принято в качестве защиты от колдовства, сглаза и болезней слегка крестообразно прижигать огнем принесенной из церкви сретенской свечи волосы на головах у всех членов семьи.

Гадания на блинах и погодные приметы

В разных странах существуют свои традиции отмечать этот праздник. Например, многие французы воспринимают Сретение как праздник света и скорого наступления весны. К нему во Франции принято печь напоминающие солнце блины. И их не только с удовольствием едят, но и пытаются с их помощью заглянуть в свое будущее. Для этого надо, держа в одной руке золотую или серебряную монетку, перевернуть другой рукой блин в сковородке. Если получится с первого раза, целый год будете при деньгах, а на нет и суда нет. В Бретани, например, считается, что, если девушка во время жарки блинов удачно перевернет подряд шесть штук, обязательно в этом году выйдет замуж. А замужним дамам, чтобы сохранить счастливым свой брак, всего то и нужно, что забросить один выпеченный в этот день блин на шкаф.

Много суеверий у французов связано и со свечами. В некоторых регионах считается, что тому, кто донес из храма зажженную свечу до дома, смерть в этом году не грозит. Правда, можно потерять любимого человека, если воск на свече капает только с одной стороны.

В Швеции этот праздник, называемый Шествие Девы Марии в Храм (или праздник Очищения Марии), ныне не так популярен, как в прежние времена. Как и в других странах, в народе очень ценились сретенские свечи — их использовали и как защиту от грозы, и при изготовлении лекарственных снадобий, и в качестве помощи при родах. В этот день во время вечернего кормления скота хозяева старались хранить полное молчание, чтобы летом коровы не отбивались от стада и не забредали на чужие поля. Еще считалось, что в этот день «Дева Мария положила мыло в воду», а значит, наступило самое подходящее время для стирки одежды.

В Люксембурге этот праздник называют День света. И особое удовольствие от него получают дети. В начале вечера они с зажженными свечками или фонариками, распевая традиционную для этого дня песню, идут из дома в дом, чтобы получить за ее исполнение вознаграждение в виде сладостей или какой-то мелочи.

Особо торжественно отмечается Сретение (La Candelora) в Италии. В давние времена практически все население Рима проходило праздничной процессией из Св. Адриано через холм Эсквилино до базилики Санта Мария Маджоре. И хотя теперь маршрут шествия стал короче, действо от этого не потеряло свою величественность. По всей стране перед мессой этого дня убирают все символы, связанные с Рождеством. В некоторых районах Италии все женщины, накануне Сретения поднимаются на вершину горы, где проходят обряд очищения, умываясь росой. В прибрежных областях в день праздника бросают в воду освященные свечи — считается, что такая свеча поможет найти утопленников.

Погодные приметы

Рассматривают этот праздник и как конец зимы. Правда, многолетний опыт подсказывает итальянцам, что если 2 февраля у них идет дождь и дует ветер, зима продлится еще как минимум месяц.

Но определяют по погоде на Сретение, какой будет весна, не только итальянцы. Общеизвестно, что если в этот день солнце проглядывает сквозь тучи, значит, весна силу набирает. Если день выдался теплым, весна будет ранней. А снег на Сретение и звездное небо сретенской ночью — к поздней и дождливой весне.



Напомним, что православные и грекокатолики отмечают Сретение Господне 15 февраля.





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