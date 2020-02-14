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Пассажиры проучили карманника в киевской маршрутке: инцидент попал на видео
В столице в маршрутном такси пассажиры поймали и побили карманного вора. Опубликовано видео разоблачения преступника. За несколько дней до этого в столице полиция задержала 75-летнего карманника.
«Киев Оперативный» сообщает, что инцидент произошел в маршрутке № 401. Злоумышленник залез в сумку к одной из пассажирок и вытащил из нее мобильный телефон. Другие пассажиры задержали карманника и побили его, а затем вышвырнули из автобуса.
В комментариях к видео, которое опубликовано в Facebook, оставлены многочисленные комментарии. Киевляне возмущаются, что преступника все-таки отпустили.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в маршрутном такси того же направления № 401 пассажиры помогли задержать «щипача», который пытался вытянуть кошелек у мужчины. Полиция опубликовала фото задержанного карманника.
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