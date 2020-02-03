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Происшествия

Пытался вытащить кошелек: в киевской маршрутке поймали вора-карманника (фото)

11:57 3 февраля 2020 584
задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве многочисленные случаи воровства в транспорте наконец завершились поимкой карманника. Злоумышленника заметили в маршрутке № 401 пытающимся вытянуть у мужчины кошелек. Тревогу подняла стоявшая рядом девушка-пассажирка, а попутчики помогли задержать «щипача» до приезда полиции.

вор

Киев Оперативный опубликовал фотографии задержанного мужчины. Не исключено, что он «работал» не только в 401-й маршрутке, но и в других видах транспорта. Всех, кто стал жертвой транспортных воров на указанном маршруте и/или опознал карманника, просят обращаться в полицию.

вор

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, укравшего у пассажирки маршрутки кошелек с деньгами и украшениями. А в трамвае пожилой мужчина устроил скандал из-за украденного телефона, и аппарат удалось вернуть.

Фото KyivOperativ/Facebook

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