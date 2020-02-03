- 13:10 Иран закроет от Украины расследование по сбитому "Боингу"
- 12:49 Коронавирус все ближе: в Борисполе проверяют двух пассажиров из Китая
- 12:42 В белом бронированном лимузине: дочь легендарного наркобарона Эль Чапо вышла замуж
- 12:34 Футболист ударил ногой в голову лежащего фаната
- 12:25 В Измаиле детсады массово закрывают на карантин
- 12:24 Льготные кредиты на развитие бизнеса: кто и где сможет получить деньги
- 12:21 Следите за словами: Разумков предупредил нардепов после скандала вокруг Брагара
- 12:21 Зеленский в Киеве встретился с Эрдоганом: полное видео
- 12:01 Общество ведут к расколу: генерал раскрыл тактику Путина в Украине
- 11:57 Пытался вытащить кошелек: в киевской маршрутке поймали вора-карманника
- 11:54 "Дочь захватили в заложники": Любовь Успенская выступила с резким заявлением
- 11:46 Резко похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Пытался вытащить кошелек: в киевской маршрутке поймали вора-карманника (фото)
В Киеве многочисленные случаи воровства в транспорте наконец завершились поимкой карманника. Злоумышленника заметили в маршрутке № 401 пытающимся вытянуть у мужчины кошелек. Тревогу подняла стоявшая рядом девушка-пассажирка, а попутчики помогли задержать «щипача» до приезда полиции.
Киев Оперативный опубликовал фотографии задержанного мужчины. Не исключено, что он «работал» не только в 401-й маршрутке, но и в других видах транспорта. Всех, кто стал жертвой транспортных воров на указанном маршруте и/или опознал карманника, просят обращаться в полицию.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, укравшего у пассажирки маршрутки кошелек с деньгами и украшениями. А в трамвае пожилой мужчина устроил скандал из-за украденного телефона, и аппарат удалось вернуть.
Фото KyivOperativ/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!