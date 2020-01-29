Это любовь: Богомолов умилил сеть романтичным фото с Собчак

Шоу-бизнес

Новый муж Ксении Собчак Константин Богомолов, выступивший ранее автором провокационного снимка жены с певицей Натальей Ионовой (Глюкоза), умилил сеть романтичным фото с любимой. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором нежно обнимает жену, прислонившись к ее голове. Богомолов не стал подписывать фото.

За него это сделали подписчики, среди которых немало знаменитых друзей пары. Отреагировала и Ксения Собчак. «Мой», — коротко написала она под фото.

Ранее Богомолов снимал эффектные кадры с женой на пляже.

Напомним, Ксения и Константин посвятили январь отдыху. Сначала они вместе с сыном Собчак от бывшего Максима Виторгана и дочерью Богомолова от Дарьи Мороз отдыхали в Куршевеле, катаясь на лыжах. А затем семейство отправилось на Мальдивы. Там они остановились на острове в роскошной эко-вилле.

Сейчас супруги вернулись в Москву и приступили к работе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жена Дмитрия Монатика Ирина рассказала о пополнении в семье.

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