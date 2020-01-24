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Шоу-бизнес

Ксению Собчак в купальнике назвали страшненькой подружкой (фото)

13:36 24 января 2020 438
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Телеведущая Ксения Собчак, которая вместе с мужем Константином Богомоловым, сыном Платоном и друзьями проводит отпуск на Мальдивах, подверглась критике в сети. Ее «подставила» лучшая подруга Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовав провокационное фото в Instagram. На нем Ксения и Наталья позируют в купальниках на берегу океана, обнимая друг друга за бедра. Автором фото выступил муж Собчак режиссер Константин Богомолов.

«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом!», — подписала эффектный кадр Глюкоза.

Подписчики живо отреагировали на фото, оставляя лайки и множество комментариев. Одни рассыпаются в комплиментах Ксении и Наталье. Другие указывают на то, что Собчак сильно рисковала, позируя с такой красоткой. Мол, рядом с певицей она выглядит «страшненькой подружкой».

«Ничто так не украшает женщину, как страшненькая подруга», «Особенно если эта подруга хорошо втягивает живот», «Ксения смелая женщина. На фоне Наташи опасно находиться!», «Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике», — пишут под фото.

Ранее Ксения Собчак показала в историях, как они устроились на Мальдивах. С компанией они живут в просторной вилле в эко-стиле. Она расположена на натуральном острове с вековыми деревьями. Его территория омывается «живым морем».

«Не стоячая вода, как на большинстве искусственных мальдивских островах, а постоянный приятный ветер и волны. Никогда не душно и не жарко. Обдувает, как на яхте», — рассказала Собчак. А еще по острову бегают кролики, что особенно нравится детям.

Также в распоряжении гостей свой дворецкий, яхта, сад, отдельные бассейны и безлюдный пляж с белоснежным песком.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов построили в Подмосковье шикарный дом с двумя детскими.

Также появились слухи о том, что бывший муж телеведущей Максим Виторган расстался с Нино Нинидзе. Говорят, актриса ушла от него к режиссеру.

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