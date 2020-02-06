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Ксения Собчак влипла в громкий скандал из-за фашизма
Известная телеведущая Ксения Собчак после романтичного отдыха на Мальдивах вернулась к привычному темпу жизни и работе. Она, как магнит, притягивает скандалы. Новый разгорелся из-за казалось бы невинного поста в сети на тему разговоров в Telegram. Слово за слово и Ксению обвинили в поддержке фашизма. Горячая дискуссия развернулась и в комментариях в Instagram.
«Началось все с ряда гневных постов, появившихся удивительно синхронно о том, что, мол, какой-то говнотелеграм „бабская курилка“ мерзко обозвал Маргариту Симоньян (главу пропагандистского канала Рашатудей) и Кристину Потупчик (бывшего секретаря „нашистов“, сжигавших книги Сорокина). Обозванные плохими словами Маргарита Симоньян, тратящая миллиардные бюджеты на то, чтобы мы смотрели пропагандистское телевидение, и Кристина Потупчик (уже потратившая миллиардные бюджеты в „наших“ и теперь скромно, на полставки пропагандирующая в телеграмме) сразу стали такими „жертвами национализма“ во плоти. То есть обзываться- мерзко, упоминать национальность в спорах неприлично, но при чем тут именно это фото и никому ненужный канал?», — размышляет Ксения.
Она считает, что скандал разгорелся не просто так. И вызван тем, чтобы тех, кого максимально критикуют, вдруг пожалели, защитили, запретили критиковать.
«Не Дмитрия Быкова или Парфенова, которых просто вот на моих глазах не раз и не два оскорбляли по национальному признаку словом на „Ж“, а выбрать именно этих двух дам. И нещадно расшерить. О чем я невинно и поинтересовалась (в карусели скриншоты) — зачем, мол, если видишь говно начинать его разглядывать? Не поверите, но мое полное равнодушие к постам „Бабской курилки“ было воспринято как поддержка национализма (не шучу) и в пример был приведен даже, прости господи, Освенцим», — возмущается Ксения.
Она считает, что, несмотря ни на что, нельзя ограничивать людей в сети. Проще игнорировать неприятные комментарии, чем ограничивать. Ведь под таким соусом власти могут протянуть закон и при поддержке общественности ограничить свободу СМИ. Собчак подчеркнула, что фашизм, в котором ее обвиняют, начинался как раз с ограничения свобод.
Ранее Ксения Собчак отличилась скандальной выходкой в самолете. После 1,5 ожидания вылета на борту она отказалась лететь и покинула самолет.
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