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Украина

Янукович снова стал отцом

17:45 14 февраля 2020 489
Виктор Янукович
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из Украины в феврале 2014 года, вновь стал отцом. При этом его жена Людмила, когда на Донбассе началась война, переехала в оккупированный Крым, где проживает в шикарном особняке.

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Соня Кошкина, у Януковича пополнение в семействе.

«Молодой отец. Собственно, уже более полутора лет — ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы. Такие вот новости из-за поребрика», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович продолжает бесчинства уже на территории Российской Федерации. Так, он обманным путем скупает у жителей Сочи земли. Причем собственником оформляет свою сожительницу Любовь Полежай.

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