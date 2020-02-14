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Янукович снова стал отцом
Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из Украины в феврале 2014 года, вновь стал отцом. При этом его жена Людмила, когда на Донбассе началась война, переехала в оккупированный Крым, где проживает в шикарном особняке.
Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Соня Кошкина, у Януковича пополнение в семействе.
«Молодой отец. Собственно, уже более полутора лет — ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы. Такие вот новости из-за поребрика», — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович продолжает бесчинства уже на территории Российской Федерации. Так, он обманным путем скупает у жителей Сочи земли. Причем собственником оформляет свою сожительницу Любовь Полежай.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...