Происшествия

Смертельная авария на пешеходном переходе в Харькове: появились данные о жертвах

В пятницу, 14 февраля, в Харькове произошла авария, в которой погибли две женщины. Как сообщает «057», за рулем авто «Mitsubishi lancer» был 36-летний водитель.

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф Виктор Забашта, одной из погибших было 65 лет, а второй — 70 лет.

«У 65-летней женщины открытая черепно-мозговая травма. У 70-летней погибшей был констатирован перелом шеи. Обе женщины скончались еще до приезда медиков», — сказал он.

Он утверждает, что «скорая» приехала через четыре минуты после получения информации о ДТП.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре нетрезвый водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил детскую коляску, внутри которой находился ребенок. Мальчика экстренно доставили в больницу.



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