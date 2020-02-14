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Украина

Это диагноз: в сети обсуждают видео с жертвами победобесия в Луганске

19:30 14 февраля 2020 153
Луганск
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 14 февраля, в оккупированном Луганске отмечают день освобождения от немецко-фашистских оккупантов. В связи с этим в городе провели одиозную акцию. Ранее в честь 75-летия Дня Победы в России выпустили нелепый календарь, на котором в образе советских солдат изображены маленькие дети.

Видео, на котором запечатлена акция ко дню освобождения Луганска, опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Оккупированный Луганск. Год победобесия набирает обороты с колоссальной скоростью», — написал Анатолий Штефан «Штирлиц».

В ходе акции люди, одетые в советскую форму времен Второй мировой войны останавливают машины и вручают водителям календари и листовки с напоминанием даты освобождения, а также георгиевские ленты.

Интересно, что организаторы акции считают будто Луганск во время Второй мировой войны получил звание «город-герой».

Комментарии к видео:

Ранее сообщалось, что в детсаде Москвы решили почтить Победу, развесив фото окровавленных детей.

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