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Это диагноз: в сети обсуждают видео с жертвами победобесия в Луганске
В пятницу, 14 февраля, в оккупированном Луганске отмечают день освобождения от немецко-фашистских оккупантов. В связи с этим в городе провели одиозную акцию. Ранее в честь 75-летия Дня Победы в России выпустили нелепый календарь, на котором в образе советских солдат изображены маленькие дети.
Видео, на котором запечатлена акция ко дню освобождения Луганска, опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».
«Оккупированный Луганск. Год победобесия набирает обороты с колоссальной скоростью», — написал Анатолий Штефан «Штирлиц».
В ходе акции люди, одетые в советскую форму времен Второй мировой войны останавливают машины и вручают водителям календари и листовки с напоминанием даты освобождения, а также георгиевские ленты.
Интересно, что организаторы акции считают будто Луганск во время Второй мировой войны получил звание «город-герой».
Комментарии к видео:
Ранее сообщалось, что в детсаде Москвы решили почтить Победу, развесив фото окровавленных детей.
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