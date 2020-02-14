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Общество и люди

Сретение Господне: лучшие поздравления, открытки и стихи

0:07 15 февраля 2020 13
Сретение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

15 февраля отмечают Сретение Господне. Мы уже писали о том, что нельзя делать в этот праздник. А вот поздравлять близких можно и нужно.

«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие поздравления.

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Сретение Господне

Со Сретением Господним
Поздравляем вас сейчас,
На душе покой пусть будет,
И хранит Господь пусть вас,
В этот праздник вспоминаем,
Как внесли Христа во храм,
Пусть вас радость окружает,
Светит солнце ярко вам!

Сретение Господне
***
Поздравляю с Господним Сретением,
Пусть хранит дом ваш Божия Мать,
Мира, Божьего благословения,
Пусть в жизнь вашу войдет благодать.

Пусть любовь свой огонь зажигает,
Сердцу веру подарит, добро.
Пусть надежды звезда засияет,
Греет радости вас пусть тепло!

Сретение Господне
***
Со Сретением Господним поздравляю Вас.
Пусть Иисус услышит каждого из нас.
Пусть идут молитвы только от души.
Чтобы мы не жили никогда во лжи.

Пусть здоровье будет крепким, как кремень.
Бог пусть не осудит нас за нашу лень.
Пусть родные будут с нами каждый час,
Ведь не зря Господь нас собою спас.

Сретение Господне

***
Мира, благодати Божьей вам.
В этот день внесли Иисуса в храм,
Небеса открыли свои двери.
Всем желаю жить в любви и вере.

С именем Христа желаю жить
И добро, где можете, творить.
Радости друг другу пожелаем.
С праздником великим поздравляю.

Сретение Господне

***
Всех сегодня поздравляем
Мы со Сретением Господнем,
Благоденствия желаем,
Пусть дурное прочь уходит!

Звучит в душах и сердцах
Звон колоколов церковных,
Всюду радость без конца
И нет помыслов греховных!

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